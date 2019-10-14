2019-10-14T07:04:35+03:00
Спорт

Уральские «лисицы» разгромили гостей из Новосибирска

Итоговый счет составил 89:63
Мария Трапезникова
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Фото: пресс-служба БК УГМКФото: пресс-служба БК УГМК
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В это воскресенье, 13 октября, прошло еще одно значимое событие – но уже в мире спорта. Так, накануне состоялся матч действующих чемпионок Европы, женской сборной УГМК, и команды из Новосибирска, «Динамо».

«Лисицы» легко преодолевали все препоны гостей, быстро доставляли мяч в передовую зону и как по нотам раскручивали свои комбинации в нападении. К большому перерыву атакующих передач в протоколе у УГМК значилось больше, чем подборов у «Динамо» - 17 против 12.

Фото: пресс-служба БК УГМК

Фото: пресс-служба БК УГМК

- Разница в счете в пользу хозяек паркета росла по ходу игры, как на дрожжах, достигнув в заключительной четверти максимальной отметки в 35 баллов, - рассказали в пресс-службе БК УГМК.

Итоговый счет составил 89:63.

Фото: пресс-служба БК УГМК

Фото: пресс-служба БК УГМК

- Сегодня была еще одна хорошая игра. Мы отлично сыграли в нападении, очень командно, и хорошо защищались. Были некоторые ошибки во второй половине, особенно в заключительной четверти, когда на паркет вышли молодые игроки, - подытожил Мигель Меднес, главный тренер «Лисиц». – Они нам очень сильно помогали в предсезонной подготовке и во всех играх, которые мы успели провести на старте сезона, поэтому мы не могли не предоставить им возможности еще раз проявить себя.

Фото: пресс-служба БК УГМК

Фото: пресс-служба БК УГМК

Следующий матч наша сборная проведет уже 20 октября в Красноярке – она встретится с «Енисеем». А в среду, 16 октября, сыграет свой первый матч Евролиги в гостях у бельгийского «Касторс Брэйн».

ИСТОЧНИК KP.RU

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