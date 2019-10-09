Трамвайную ветку до Солнечного протянут за 99 миллионов

СЕГОДНЯ 12:06 2019-10-09T12:06:10+03:00

В 2020 году до Солнечного начнут прокладывать трамвайную ветку, которая обойдется мэрии Екатеринбурга в 99 миллионов Фото: Алексей БУЛАТОВ

К работам должны приступить в 2020 году

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На то, чтобы протянуть новую трамвайную ветку до микрорайона Солнечный, администрация Екатеринбурга планирует потратить минимум 99 миллионов. Такая информация появилась в конкурсной документации, которая находится на сайте госзакупок.

- Для этого необходимо будет реконструировать улицы 2-я Новосибирская и Лучистая, и только затем проложить трамвайные пути от кольца на улице Окружной, - говорится в документации. – Длина трамвайной ветки составит 1,7 километра, на всем протяжении линии планируется установить две остановки.

От подрядчиков ожидаются эскизы будущего проекта, а также чертежи объекта и поясняющий текст.

Напомним, что к работам должны будут приступить уже в 2020 году. Общая площадь проектируемой территории – 25,13 гектаров. Разворотное кольцо планируют построить на перекрестке улиц Лучистая и Чемпионов.

ИСТОЧНИК KP.RU