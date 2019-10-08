«Избил и пошел в гости»: уральцу, убившему подругу, дали 9 лет тюрьмы

СЕГОДНЯ 06:20 2019-10-08T06:20:54+03:00

Уральцу, который до смерти забил свою подругу, дали 9 лет колонии Фото: Алексей БУЛАТОВ

Мужчина был пьян и поссорился с ней

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В Нижних Серьгах под суд отправили 44-летнего местного жителя, которого обвиняют в убийстве сожительницы. Инцидент произошел в марте этого года.

- Мужчина, будучи в нетрезвом виде, поссорился со своей подругой и жестоко избил ее. После этого оставил дома в полумертвом состоянии и отправился в гости, - рассказали в пресс-службе СКР по Свердловской области.

А в это время от полученных травм женщина скончалась дома. Ее тело обнаружили спустя два дня, в скором времени поймали и мужчину – он по-прежнему был в гостях. Во время расследования он полностью признал вину. Суд назначил ему 9 лет колонии строгого режима.

ИСТОЧНИК KP.RU