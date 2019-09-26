2019-09-26T12:49:04+03:00
Общество

«Нельзя пройти мимо этого ангела»: екатеринбуржцев грабят с помощью маленьких детей

Среди горожан появились предупреждения о новых схемах мошенничества
Мария Трапезникова
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Екатеринбуржцев стали грабить с помощью маленьких деетйЕкатеринбуржцев стали грабить с помощью маленьких деетйФото: Алексей БУЛАТОВ
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В Екатеринбурге местные жители встревожены – по домам пронеслась волна объявлений и листовок, в которых всех предупреждают о новых махинациях грабителей, сообщает ngzt.ru.

- Если встретите по пути плачущего маленького ребенка, держащего в руках листок бумаги с адресом, не отводите его туда, - предупреждают в объявлениях. – Лучше отведите ребенка в полицию, потому что это новый способ преступников заманить жертву!

Некоторые жители, вместе с тем, утверждают, что такие махинации «древние, как мир».

Фото: сообщество "Интересный Екатеринбург"

Фото: сообщество "Интересный Екатеринбург"

- Сердобольная тетенька не может пройти мимо этого ангела. Ребенок рассказывает, что загулялся и потерялся, просит помочь, - рассказывает Анастасия, которой тоже недавно пришло такое «письмо счастья». – Женщина ведет его в сторону указанного места, где ее ожидает дядя с очередным желанием ограбить.

В пресс-группе УМВД по Екатеринбургу отметили, что никаких обращений от подобных афер не поступало.

- Вообще непонятного содержания листовка. У ничего подобного зафиксировано не было, - добавили там.

ИСТОЧНИК KP.RU

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