«Нельзя пройти мимо этого ангела»: екатеринбуржцев грабят с помощью маленьких детей
В Екатеринбурге местные жители встревожены – по домам пронеслась волна объявлений и листовок, в которых всех предупреждают о новых махинациях грабителей, сообщает ngzt.ru.
- Если встретите по пути плачущего маленького ребенка, держащего в руках листок бумаги с адресом, не отводите его туда, - предупреждают в объявлениях. – Лучше отведите ребенка в полицию, потому что это новый способ преступников заманить жертву!
Некоторые жители, вместе с тем, утверждают, что такие махинации «древние, как мир».
Фото: сообщество "Интересный Екатеринбург"
- Сердобольная тетенька не может пройти мимо этого ангела. Ребенок рассказывает, что загулялся и потерялся, просит помочь, - рассказывает Анастасия, которой тоже недавно пришло такое «письмо счастья». – Женщина ведет его в сторону указанного места, где ее ожидает дядя с очередным желанием ограбить.
В пресс-группе УМВД по Екатеринбургу отметили, что никаких обращений от подобных афер не поступало.
- Вообще непонятного содержания листовка. У ничего подобного зафиксировано не было, - добавили там.
ИСТОЧНИК KP.RU