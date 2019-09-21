2019-09-21T16:24:01+03:00
Происшествия

На заднем сидении была внучка: в Екатеринбурге женщина на Lexus спровоцировала аварию с четырьмя автомобилями

С места ДТП пострадавших доставили в больницы
Олег Галимов
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Фото: отделение пропаганды УГИБДД по ЕкатеринбургуФото: отделение пропаганды УГИБДД по Екатеринбургу
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В Екатеринбурге на улице Серова 56-летняя женщина спровоцировала массовую аварию. Как рассказали в ГИБДД, водитель Lexus 270, двигаясь по улице Серова со стороны Авиационной в сторону Щорса, не уступила дорогу и допустила столкновение с движущимся по главной дороге BMW. От удара «немца» на стоящий Nissan Cube и Land Cruiser.

Водитель BMW не пострадал. Фото: отделение пропаганды УГИБДД по Екатеринбургу

Водитель BMW не пострадал. Фото: отделение пропаганды УГИБДД по Екатеринбургу

- В результате ДТП пострадали водитель и ребенок, девочка 8 лет, которая сидела на заднем сидении. С сотрясением мозга и черепно-мозговой травмой они вместе с бабушкой была доставлены в ДГКБ № 9 и больницу № 36. В момент ДТП девочка находилась на заднем пассажирском сидении посередине, была пристегнута штатным ремнем безопасности, - отметили в ГИБДД.

С начала 2019 года на территории города Екатеринбурга зарегистрировано уже 89 ДТП с участием детей, в которых 96 получили ранения различной степени тяжести, 37 ДТП с участием детей-пассажиров.

- Госавтоинспекция города Екатеринбурга обращается к участникам дорожного движения с просьбой соблюдать правила дорожного движения, предоставлять преимущества в движении другим участникам дорожного движения. Быть всегда бдительными и осторожными, взаимовежливыми и внимательными при управлении транспортными средствами, - напомнили в ведомстве.

Фото: отделение пропаганды УГИБДД по Екатеринбургу

Фото: отделение пропаганды УГИБДД по Екатеринбургу

Напомним, что прошлой ночью погиб пассажир машины, которая врезалась в дерево.

ИСТОЧНИК KP.RU

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