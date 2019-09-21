Превысил скорость и врезался в дерево: в Екатеринбурге в аварии погиб пассажир Seat Leon
В Екатеринбурге сотрудники ГИБДД выясняют обстоятельства смертельной аварии, которая произошла минувшей ночью. По данным ведомства, в 23:35 водитель Seat Leon, двигаясь по улице Энергостроителей со стороны Папанина, не справился с управлением и врезался в дерево.
Фото: отделение пропаганды УГИБДД Екатеринбурга
- В результате ДТП 33-летний мужчина – пассажир от полученных травм скончалась, а также 45 и 37-летние мужчины - пассажиры и 30-летний мужчина – водитель были госпитализированы в ГКБ № 36 с травмами различной степени тяжести, - рассказали в отделении пропаганды городского управления ГИБДД.
В Госавтоинспекции напоминают, что водитель должен вести транспортное средство со скоростью, не превышающей установленного ограничения.
Фото: отделение пропаганды УГИБДД Екатеринбурга
Фото: отделение пропаганды УГИБДД Екатеринбурга
- Скорость должна обеспечивать водителю возможность постоянного контроля за движением транспортного средства для выполнения требований Правил, - отмечают в ГИБДД.
ИСТОЧНИК KP.RU