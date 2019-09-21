2019-09-21T08:20:37+03:00
Происшествия

Превысил скорость и врезался в дерево: в Екатеринбурге в аварии погиб пассажир Seat Leon

Водителя легковушки госпитализировали с травмами
Олег Галимов
Поделиться:
В машине находился водитель и трое пассажиров. Фото: отделение пропаганды УГИБДД ЕкатеринбургаВ машине находился водитель и трое пассажиров. Фото: отделение пропаганды УГИБДД Екатеринбурга
Изменить размер текста:

В Екатеринбурге сотрудники ГИБДД выясняют обстоятельства смертельной аварии, которая произошла минувшей ночью. По данным ведомства, в 23:35 водитель Seat Leon, двигаясь по улице Энергостроителей со стороны Папанина, не справился с управлением и врезался в дерево.

Фото: отделение пропаганды УГИБДД Екатеринбурга

Фото: отделение пропаганды УГИБДД Екатеринбурга

- В результате ДТП 33-летний мужчина – пассажир от полученных травм скончалась, а также 45 и 37-летние мужчины - пассажиры и 30-летний мужчина – водитель были госпитализированы в ГКБ № 36 с травмами различной степени тяжести, - рассказали в отделении пропаганды городского управления ГИБДД.

В Госавтоинспекции напоминают, что водитель должен вести транспортное средство со скоростью, не превышающей установленного ограничения.

Фото: отделение пропаганды УГИБДД Екатеринбурга

Фото: отделение пропаганды УГИБДД Екатеринбурга

Фото: отделение пропаганды УГИБДД Екатеринбурга

Фото: отделение пропаганды УГИБДД Екатеринбурга

- Скорость должна обеспечивать водителю возможность постоянного контроля за движением транспортного средства для выполнения требований Правил, - отмечают в ГИБДД.

ИСТОЧНИК KP.RU

Читайте нас в городской ленте

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
Губернатор Куйвашев пробежал «Кросс нации» вместе с министром спорта РФ
Боксер Андрей Замковой вышел в финал чемпионата мира
Под Екатеринбургом сгорел цех по производству кошачьего корма
На следующей неделе на Урале пройдут празднования в честь перенесения мощей святого праведного Симеона
Уральскую модель Дарью Клюкину, вышедшую накануне замуж, атаковали хейтеры
Шла обычным маршрутом: в Первоуральске машина сбила школьницу, переходящую дорогу на зеленый
Екатеринбуржцы выйдут на субботник в парке 50-летия ВЛКСМ
Следственный комитет возбудил уголовное дело после наезда паяного водителя на трех пешеходов в Екатеринбурге
Двигаться всем: в Екатеринбурге пройдет спортивный фестиваль «Ярмарка движения»
За экстренной помощью обратились три человека: В Свердловской области пик отравления грибами
В Екатеринбурге пройдет детский крестный ход
Договор финансовой аренды: как защитить свои права и не лишиться имущества
Члены рабочей комиссии единогласно поддержали исключение из опроса площадки на Фурманова-Белинского
Замышляли дело ночью: трое уральцев пытались украсть доски
В воскресенье автомобилистов Екатеринбурга пересадят на городскую электричку
Полезно и бесплатно: в трех ТЦ Екатеринбурга можно будет поставить прививку от гриппа
Вмешалась прокуратура: на Урале работникам выплатили зарплату только спустя 4 месяца
Прокуратура забрала у свердловских чиновников Toyota за 2,2 миллиона
Расширились: уральские казаки после «турнира палачей» решили метать бревна и тягать «УАЗ»
Улучшит экологию: Куйвашев попросил у Минприроды РФ денег на новые автобусы для Нижнего Тагила
График движения пассажирских и пригородных поездов, курсирующих через станцию Екатеринбург-Сортировочный, будет изменен 24 сентября
«Поднялась температура, и он едва не сгорел»: на Урале мать спасает своего 16-летнего сына, которого обездвижила страшная болезнь
«Шрам около левого глаза»: на Урале больше недели ищут 57-летнюю женщину
Кросс нации 2019 в Екатеринбурге: программа мероприятия