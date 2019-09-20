2019-09-20T19:19:32+03:00
Общество

Уральскую модель Дарью Клюкину, вышедшую накануне замуж, атаковали хейтеры

Пользователи Instagram обвиняют экс-невесту Егора Крида в меркантильности
Алина СУРИНА
Поделиться:
Фото: Instagram Дарьи КлюкинойФото: Instagram Дарьи Клюкиной
Изменить размер текста:

Уральскую модель Дарью Клюкину, вышедшую накануне замуж, атаковали хейтеры. Пользователи Instagram обвиняют экс-невесту Егора Крида в меркантильности. После расставания с певцом Дарья расписалась с топ-менеджером «Газпрома» Владимиром Чоповым. Модель активно делилась с подписчиками в Instagram фотографиями и видео с регистрации брака. После этого, пользователи сети обвинили ее в том, что она искала мужа по состоянию в банке.

Фото: Instagram Дарьи Клюкиной

Фото: Instagram Дарьи Клюкиной

- Сразу видно было, что пронырливая и ищет тёплое местечко эта Даша. Сначала – «Холостяк», а сейчас, раз и выскочила за обеспеченного мужика, чтоб самой на хлеб насущный не зарабатывать… Не думаю, что хватит надолго, - высказалась одна из подписчиц под постом в Instagram Дарьи Клюкиной.

Подписчики не обошли стороной и возраст супруга Клюкиной. Кто-то отметил, что избранник модели - довольно взрослый мужчина, «старик». Дарья младше мужа на 14 лет. Кто-то подшучивает над тем, что у модели «сбылись мечты», ведь она вышла замуж за топ-менеджера из «Газпрома».

Фото: Instagram Дарьи Клюкиной

Фото: Instagram Дарьи Клюкиной

Уральская модель не отвечает хейтерам, а только благодарит тех, кто ее поздравил с этим важным днем. Свои поздравления в комментариях оставили - продюсер Яна Рудковская, дочь известного модельера Галина Юдашкина, фешн-фотограф Герман Ларкин, редактор издания Peopletalk Лаура Джугелия. Интересно, что самой первой поздравить модель с браком успела блогер из Екатеринбурга Юлия Максакина.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Читайте нас в городской ленте

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Шла обычным маршрутом: в Первоуральске машина сбила школьницу, переходящую дорогу на зеленый
Екатеринбуржцы выйдут на субботник в парке 50-летия ВЛКСМ
Следственный комитет возбудил уголовное дело после наезда паяного водителя на трех пешеходов в Екатеринбурге
Двигаться всем: в Екатеринбурге пройдет спортивный фестиваль «Ярмарка движения»
За экстренной помощью обратились три человека: В Свердловской области пик отравления грибами
В Екатеринбурге пройдет детский крестный ход
Договор финансовой аренды: как защитить свои права и не лишиться имущества
Члены рабочей комиссии единогласно поддержали исключение из опроса площадки на Фурманова-Белинского
Замышляли дело ночью: трое уральцев пытались украсть доски
В воскресенье автомобилистов Екатеринбурга пересадят на городскую электричку
Полезно и бесплатно: в трех ТЦ Екатеринбурга можно будет поставить прививку от гриппа
Вмешалась прокуратура: на Урале работникам выплатили зарплату только спустя 4 месяца
Прокуратура забрала у свердловских чиновников Toyota за 2,2 миллиона
Расширились: уральские казаки после «турнира палачей» решили метать бревна и тягать «УАЗ»
Улучшит экологию: Куйвашев попросил у Минприроды РФ денег на новые автобусы для Нижнего Тагила
График движения пассажирских и пригородных поездов, курсирующих через станцию Екатеринбург-Сортировочный, будет изменен 24 сентября
«Поднялась температура, и он едва не сгорел»: на Урале мать спасает своего 16-летнего сына, которого обездвижила страшная болезнь
«Шрам около левого глаза»: на Урале больше недели ищут 57-летнюю женщину
Кросс нации 2019 в Екатеринбурге: программа мероприятия