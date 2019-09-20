СЕГОДНЯ 19:17 2019-09-20T19:19:32+03:00

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Уральскую модель Дарью Клюкину, вышедшую накануне замуж, атаковали хейтеры. Пользователи Instagram обвиняют экс-невесту Егора Крида в меркантильности. После расставания с певцом Дарья расписалась с топ-менеджером «Газпрома» Владимиром Чоповым. Модель активно делилась с подписчиками в Instagram фотографиями и видео с регистрации брака. После этого, пользователи сети обвинили ее в том, что она искала мужа по состоянию в банке.

Фото: Instagram Дарьи Клюкиной

- Сразу видно было, что пронырливая и ищет тёплое местечко эта Даша. Сначала – «Холостяк», а сейчас, раз и выскочила за обеспеченного мужика, чтоб самой на хлеб насущный не зарабатывать… Не думаю, что хватит надолго, - высказалась одна из подписчиц под постом в Instagram Дарьи Клюкиной.

Подписчики не обошли стороной и возраст супруга Клюкиной. Кто-то отметил, что избранник модели - довольно взрослый мужчина, «старик». Дарья младше мужа на 14 лет. Кто-то подшучивает над тем, что у модели «сбылись мечты», ведь она вышла замуж за топ-менеджера из «Газпрома».

Фото: Instagram Дарьи Клюкиной

Уральская модель не отвечает хейтерам, а только благодарит тех, кто ее поздравил с этим важным днем. Свои поздравления в комментариях оставили - продюсер Яна Рудковская, дочь известного модельера Галина Юдашкина, фешн-фотограф Герман Ларкин, редактор издания Peopletalk Лаура Джугелия. Интересно, что самой первой поздравить модель с браком успела блогер из Екатеринбурга Юлия Максакина.

ИСТОЧНИК KP.RU