СЕГОДНЯ 18:15 2019-09-19T18:15:06+03:00

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Уральская модель и звезда «Холостяка» Дарья Клюкина вышла замуж. Ее супругом стал топ-менеджер «Газпрома» Владимир Чопов. Первые свадебные фотографии модель опубликовала в своем Instagram.

- Ребята, можете меня поздравить, я вышла замуж, - говорит Дарья Клюкина в своих инстаграм-историях.

С Егором Кридом, за руку и сердце которого девушка боролась на телешоу, она рассталась до встречи с супругом. Для важного события модель надела белоснежный брючный костюм и кружевные перчатки. Расписались молодожены в Москве, в Тушинском ЗАГСе.

ИСТОЧНИК KP.RU