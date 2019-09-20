Договор финансовой аренды: как защитить свои права и не лишиться имущества

СЕГОДНЯ 16:08 2019-09-20T16:09:22+03:00

Часто люди лишаются своего имущества после одной просрочки по оплате Фото: Алексей БУЛАТОВ

Очень часто люди лишаются своего имущества после одной просрочки платежа

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В последнее время получение гражданином денежных займов является привычным делом. Часто россияне оформляют кредиты, в том числе под залог имущества, но не задумываются о том, что могут этого имущества лишиться.

Все большее распространение получает практика заключения лизинговыми компаниями с гражданами договоров финансовой аренды (лизинга), которые по своей сути схожи с кредитными договорами.

Деятельность таких организаций сопровождается агрессивной рекламной компанией: размещаются рекламные баннеры, как правило, следующего содержания: «Деньги под ПТС. Автомобиль останется у Вас».

Люди обращаются в такие организации, полагая, что обращаются в кредитную организацию.

- Перед заключением договора финансовой аренды (лизинга) с гражданином, будущим лизингополучателем, заключается договор купли-продажи принадлежащего указанному гражданину транспортного средства, при этом цена автомобиля как правило оказывается в 3-5 раз ниже рыночной. Денежные средства передаются гражданину. Сразу после подписания договора купли-продажи автомобиля заключается договор лизинга этого же транспортного средства, в соответствии с которым автомобиль остается у гражданина, который теперь обязан выплачивать ежемесячно определенную сумму в пользу компании-лизингодателя до тех пор, пока не возвратит денежные средства, полученные им по договору купли-продажи автомобиля, а также лизинговые платежи. Итоговая сумма оказывается в несколько раз больше той, что была получена гражданином за продажу транспортного средства. Гражданин продолжает пользоваться автомобилем, у него остаются ключи и документы, лишь паспорт транспортного средства передается компании-лизингодателю, вместе с тем, право собственности на автомобиль уже перешло к компании-лизингодателю, - разъясняют в прокуратуре Орджоникидзевского района.

В случае если гражданин-лизингополучатель оказывается не в состоянии выплачивать средства, зачастую достаточно допустить одну просрочку платежа на несколько дней, и компания-лизингодатель вправе расторгнуть договор лизинга и человек теряет право выкупа автомобиля. В таком случае компания-лизингодатель приобретает автомобиль по заниженной стоимости, а гражданин окончательно теряет свое имущество.

Гражданин вправе, руководствуясь ст. 3 ГПК РФ, обратиться в суд за защитой прав в порядке ст. 56, 131, 132 ГПК РФ с соответствующим исковым заявлением. Согласно ст.56 ГПК РФ истец должен доказывать те обстоятельства, на которые ссылается путем представления доказательств в суд. Однако доказать недобросовестность действий компании-лизингодателя в рассматриваемом случае непросто, суды указывают, что компаниями с гражданами заключены именно договоры финансовой аренды (лизинга), наименование и существо договоров полностью соответствуют правовой природе лизинга и купли-продажи, а не займа с залогом, - подытожили в ведомстве.

ИСТОЧНИК KP.RU