2019-09-20T11:45:59+03:00
Общество

График движения пассажирских и пригородных поездов, курсирующих через станцию Екатеринбург-Сортировочный, будет изменен 24 сентября

24 сентября на СвЖД будут отменены некоторые пригородные поезда из Екатеринбурга в направлении Нижнего Тагила, Дружинино, Шали и обратно
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Необходимо провести плановые пусконаладочные работыНеобходимо провести плановые пусконаладочные работы
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24 сентября 2019 года (на один день) график движения пассажирских и пригородных поездов, курсирующих через станцию Екатеринбург-Сортировочный Свердловской железной дороги, будет изменен в связи с проведением работ на инфраструктуре. Для ввода в эксплуатацию новых железнодорожных путей, устройств и сооружений, построенных в рамках масштабного инвестиционного проекта по реконструкции станции (в целях повышения пропускных способностей Екатеринбургского железнодорожного узла), необходимо провести плановые пусконаладочные работы.

24 сентября на СвЖД будут отменены некоторые пригородные поезда из Екатеринбурга в направлении Нижнего Тагила, Дружинино, Шали и обратно. Все остальные электрички этих направлений не будут останавливаться на о.п. ВИЗ, Электродепо и Екатеринбург-Сортировочный и будут следовать с изменениями в расписании. Часть составов на направлении Екатеринбург – Нижний Тагил будут курсировать измененным маршрутом: Екатеринбург-Пассажирский – Гипсовая – Шувакиш (вместо Екатеринбург-Пассажирский – Екатеринбург-Сортировочный – Шувакиш).

Городской электропоезд Екатеринбург-Сортировочный – Керамик 24 сентября не будет курсировать на участке Екатеринбург-Сортировочный – Екатеринбург-Пассажирский. В сторону Керамики поезда будут отправляться от станции Екатеринбург-Пассажирский, в обратном направлении будут следовать по маршруту Керамик – Екатеринбург-Пассажирский.

В график движения поездов дальнего следования, которые должны проследовать данный участок 24 сентября, также внесены изменения (в том числе частичные отмены, которые были заблаговременно отражены в расписании, т.е. билеты не продавались).

Свердловская железная дорога приносит пассажирам извинения за причиненные неудобства и просит при планировании поездок обращать внимание на все изменения в графике.

С более подробной информацией можно ознакомиться в мобильных приложениях «РЖД Пассажирам» и «Пригород», на сайтах ОАО «РЖД» и Свердловской пригородной компании, по телефону Единого информационно-сервисного центра ОАО «РЖД» 8-800-775-00-00 (звонок по России бесплатный). Также соответствующие объявления размещены в кассовых залах и будут транслироваться по громкоговорящей связи на вокзалах.

ИСТОЧНИК KP.RU

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