2019-09-17T14:35:59+03:00
Общество

«Город на оптике»: в Екатеринбурге теперь самый быстрый домашний Интернет

«Ростелеком» подвел итог трехлетней модернизации сетей провайдера
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Масштабная стройка длилась с 2016 года и охватила более 4 000 домовМасштабная стройка длилась с 2016 года и охватила более 4 000 домов
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«Ростелеком» завершил в Екатеринбурге оптическую модернизацию каналов связи. Масштабная стройка длилась с 2016 года и охватила более 4 000 домов. Это примерно 70 % территории города, включая удаленные районы. Как пояснили представители провайдера, Екатеринбург стал флагманом в процессе модернизации оптических сетей, потому что это быстроразвивающийся город с высокими требованиями к качеству услуг и скорости.

Сегодня в Екатеринбурге 400 тысяч семей могут подключить интернет на скорости до 1 Гбит/с

Сегодня в Екатеринбурге 400 тысяч семей могут подключить интернет на скорости до 1 Гбит/с

Что дает горожанину повышение скорости интернета со 100 Мбит/с до 1 Гбит/с? Например, один фильм скачивается меньше, чем за минуту. Видео в формате 4К, с частотой 60 кадров в секунду можно смотреть онлайн, не замечая, как они загружаются, а по пути просматривать ленту в социальных сетях. Даже если делать все это одновременно, скорость все равно не просядет.

действующие абоненты «Ростелекома» после модернизации получают более качественные услуги

действующие абоненты «Ростелекома» после модернизации получают более качественные услуги

Интернет на таких скоростях сегодня необходим пользователю, потому что почти у каждого дома есть 2 - 3 и более устройств, каждому из которых требуется интернет-подключение. Для того чтобы достичь таких показателей, и нужна новая оптика - старые системы просто не могли доставлять в каждый дом интернет на столь высоких скоростях. При этом действующие абоненты «Ростелекома» после модернизации получают более качественные услуги без каких-либо неудобств, потому что все переключения проводят без прямого участия абонента.

Екатеринбург стал флагманом в процессе модернизации оптических сетей

Екатеринбург стал флагманом в процессе модернизации оптических сетей

Сегодня в Екатеринбурге 400 тысяч семей могут подключить Интернет на скорости до 1 Гбит/с, а также интерактивное телевидение, развернуть дома надежную Wi-Fi сеть и поставить видеонаблюдение или систему «Умный дом». Всего в ходе модернизации «Ростелеком» проложил 1 500 километров оптических линий, а в домах установил 7 500 единиц оборудования.

ИСТОЧНИК KP.RU

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