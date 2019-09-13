2019-09-13T19:09:01+03:00
Общество

«Если бы погода была холодная, она бы погибла»: в Нижнем Тагиле нашли пропавшую бабушку

Пенсионерку не могли найти три дня
Алина СУРИНА
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Фото: поисковой отряд СкорпионФото: поисковой отряд Скорпион
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В Нижнем Тагиле нашли пропавшую бабушку. Пенсионерку не могли найти три дня. 71-летнюю Галину Сабитову обнаружили живой. Её нашли в коллективном саду недалеко от Вагонки. Бабушка пропадает уже второй раз за месяц. Родственники говорят, что у нее провалы в памяти.

-Если бы погода была холодная, она бы погибла. Мы посоветовали родным повесить ей на руку gps-датчик, раз она убегает, - руководитель отряда «Скорпион» Игорь Гапонов.

В поисковый отряд позвонил мужчина, который рассказал, что в саду неподалёку от Вагонки спит бабушка. Ее нашли на картошке, укрытую курткой. Галину Сабитову забрали домой родственники.

ИСТОЧНИК KP.RU

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