2019-09-12T09:08:36+03:00
Общество

«Уходит из дома уже не в первый раз»: под Нижним Тагилом снова пропала 71-летняя бабушка

У нее проблемы с памятью, и ей нужна медпомощь
Мария Трапезникова
Поделиться:
Фото: поисковый отряд "Скорпион"Фото: поисковый отряд "Скорпион"
Изменить размер текста:

Под Нижним Тагилом пропала 71-летняя Сабитова Галина Ивановна – ранее она уже уходила из дома. Последний раз женщину видели 10 сентября, родственники обратились за помощью в поисковый отряд «Скорпион» и полицию.

- Пропавшая пенсионерка имеет проблемы с памятью, ей нужна медицинская помощь, - рассказали в «Скорпионе». – Последний раз ее видели уходящей из дома. В августе родственники искали ее почти сутки, в итоге, нашли недалеко в садах.

Приметы: худощавое телосложение, рост 170 сантиметров, темно-рыжие волосы до плеч, серые глаза.

На момент пропажи была одета в красную куртку, серые штаны и цветные кроссовки.

Всех, кто видел бабушку или знает, где она может находиться, просят сообщить по телефонам: +7 904 172 0595 или 102.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Читайте нас в городской ленте

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
На Урале здание главного Тагильского банка пустили с молотка
В екатеринбургской комиссии по местному самоуправлению ожидают документы о проведении опроса
В Пионерском вражда жителей домов привела к разрушению забора на детской площадке
Уральца отправили под суд за пропавший зубной протез
На Урале по вине «черного лесоруба» погиб мужчина
Где выгодней брать: в Екатеринбурге резко подешевели квартиры на первых этажах
В Екатеринбурге завершились поиски 73-летней бабушки
Вход в уральский парк «Бажовские места» сделали бесплатным
Пресноводный пассажир: по аэропорту Кольцово ползала красноухая черепаха и пугала людей
Поставят светофоры и «лежачих полицейских»: у школ Екатеринбурга больше 500 переходов приведут в порядок
«На потолке висел толстый слой жира»: на Урале из-за антисанитарии закрыли службу доставки еды