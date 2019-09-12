«Уходит из дома уже не в первый раз»: под Нижним Тагилом снова пропала 71-летняя бабушка

СЕГОДНЯ 09:08 2019-09-12T09:08:36+03:00

У нее проблемы с памятью, и ей нужна медпомощь

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Под Нижним Тагилом пропала 71-летняя Сабитова Галина Ивановна – ранее она уже уходила из дома. Последний раз женщину видели 10 сентября, родственники обратились за помощью в поисковый отряд «Скорпион» и полицию.

- Пропавшая пенсионерка имеет проблемы с памятью, ей нужна медицинская помощь, - рассказали в «Скорпионе». – Последний раз ее видели уходящей из дома. В августе родственники искали ее почти сутки, в итоге, нашли недалеко в садах.

Приметы: худощавое телосложение, рост 170 сантиметров, темно-рыжие волосы до плеч, серые глаза.

На момент пропажи была одета в красную куртку, серые штаны и цветные кроссовки.

Всех, кто видел бабушку или знает, где она может находиться, просят сообщить по телефонам: +7 904 172 0595 или 102.

ИСТОЧНИК KP.RU