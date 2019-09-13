Уральский певец разбился на Кипре во время съемок своего клипа

СЕГОДНЯ 11:22 2019-09-13T11:27:52+03:00

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Певец Олег Майами попал в аварию на Кипре. Уралец снимал там клип и во время одно из трюков звезда пострадала. О происшествии Олег написал на своей странице в соцсетях. Сначала молодой человек опубликовал черное фото с надписью «R.I.P. Это произошло на съемках. Олега Майами больше с нами нет». Но позже он все-таки вышел на связь и успокоил фанатов.

— Я выпал на два дня, потому что я очень сильно упал и разбил себе практически все тело. Завтра я еду на рентген — у меня огромного размера рука, болят все руки, болят все ноги, — рассказал он в прямом эфире в своем Instagram.

Отметим, Майами сейчас приписывают роман с Ольгой Бузовой. Парочка подогревает интерес публики совместными фото. Но недавно появились слухи, что влюбленные разошлись из-за ревности Ольги. Правда пока им не нашлось подтверждения.

ИСТОЧНИК KP.RU