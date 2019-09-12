2019-09-12T05:59:00+03:00
Общество

В Екатеринбурге на Эльмаше на месяц изменят движение 5 трамваев

Рассказываем, по каким улицам они поедут теперь
Мария Трапезникова
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На Эльмаше целый месяц трамваи будут ходить по другому путиНа Эльмаше целый месяц трамваи будут ходить по другому путиФото: Алексей БУЛАТОВ
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Не самая хорошая новость для жителей Эльмаша: на участке от Пединститута до конечных остановок («Эльмаш» и «Фрезеровщиков») 5 трамваев временно изменят движение. А все дело в том, что с 16 сентября по 15 октября на улицах Старых большевиков и Фронтовых бригад будут демонтировать подземный переход.

- Троллейбус №16 закрывается, но вместо него появится автобус №16, курсирующий по той же линии, - отмечает у себя в Facebook глава администрации Орджоникидзевского района Роман Кравченко.

А вот с трамваями все несколько сложнее. Вот как они будут ходить:

Трамвай №2: Станция ВИЗ – улица Татищева – проспект Ленина – улица Луначарского – Северное депо;

Трамвай №7: Станция 7 Ключей – улица Техническая – улица Победы – проспект Космонавтов - Северное депо;

Трамваи №14, 25: Станция Керамическая – улица 8 Марта – улица Куйбышева – улица Луначарского – проспект Космонавтов - улица Машиностроителей – станция Площадь 1й Пятилетки;

Трамвай №16: Станция Шарташ – улица Блюхера – улица Уральская - Северное депо;

Трамвай №17: закрыт.

Кстати, это не все неудобства для жителей Эльмаша: до 15 октября на перекрестке Фрезеровщиков – Старых большевиков полностью закрыто движение транспорта.

ИСТОЧНИК KP.RU

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