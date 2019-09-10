В Екатеринбурге продлили закрытие перекрестка улиц Фрезеровщиков и Старых большевиков
Участок дороги будет закрыт еще больше месяца
В Екатеринбурге продлили закрытие перекрестка улиц Фрезеровщиков и Старых большевиковФото: Алексей БУЛАТОВ
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В Екатеринбурге продлили закрытие перекрестка улиц Фрезеровщиков и Старых большевиков. Участок дороги будет закрыт еще больше месяца. Строители прокладывают трамвайные пути
- В связи с продолжением строительных работ на этом участке, перекрёсток улиц Фрезеровщиков и Старых большевиков будет закрыт по 15 октября, - рассказали в пресс-службе администрации Екатеринбурга.
Напомним, движение транспорта на перекрёстке улиц Фрезеровщиков и Старых большевиков закрыли с 17 августа. Реконструкцией улично-дорожной сети и строительством трамвайной линии занимается АО «Инженерно-строительный центр УГМК».
ИСТОЧНИК KP.RU