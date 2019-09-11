Жена фотографа-убийцы устроит эксклюзивную фотовыставку в центре Екатеринбурга
Она пройдет 13 сентября в 20:00
Лошагин отбывает срок за убийство модели Юлии ПрокопьевойФото: Алексей БУЛАТОВ
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Первая жена фотографа Дмитрия Лошагина – Татьяна устроит фотовыставку в центре Екатеринбурга.
Фото: организаторы выставки
- Открытие выставки BORN IN ME состоится 13 сентября в бизнес-центре «Палладиум». «В программе презентация, фуршет, живая музыка, розыгрыш авторской фотосессии от Татьяны Лошагиной, общение с героинями проекта, — говорится в анонсе мероприятия.
В программе вечера фуршет, общение с героинями проекта и розыгрыш авторской фотосессии с Лошагиной. Напомним, что ее бывший муж был осужден на 10 лет колонии строгого режима за убийство своей второй супруги – модели Юлии Прокопьевой.
ИСТОЧНИК KP.RU