Жена фотографа-убийцы устроит эксклюзивную фотовыставку в центре Екатеринбурга

СЕГОДНЯ 17:00 2019-09-11T17:00:41+03:00

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Первая жена фотографа Дмитрия Лошагина – Татьяна устроит фотовыставку в центре Екатеринбурга.

Фото: организаторы выставки

- Открытие выставки BORN IN ME состоится 13 сентября в бизнес-центре «Палладиум». «В программе презентация, фуршет, живая музыка, розыгрыш авторской фотосессии от Татьяны Лошагиной, общение с героинями проекта, — говорится в анонсе мероприятия.

В программе вечера фуршет, общение с героинями проекта и розыгрыш авторской фотосессии с Лошагиной. Напомним, что ее бывший муж был осужден на 10 лет колонии строгого режима за убийство своей второй супруги – модели Юлии Прокопьевой.

ИСТОЧНИК KP.RU