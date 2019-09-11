2019-09-11T16:18:33+03:00
Общество

Александр Высокинский: мы осознаём значимость Генерального плана развития города

Участники заседания коллегии обсудили разработку проекта Генерального плана развития уральской столицы на период до 2035 года
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В ближайшее время специалисты завершат оформление итоговой редакции проекта Генерального планаВ ближайшее время специалисты завершат оформление итоговой редакции проекта Генерального планаФото: Алексей БУЛАТОВ
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Глава Екатеринбурга Александр Высокинский в среду, 11 сентября, провёл заседание коллегии, участники которого обсудили разработку проекта Генерального плана развития уральской столицы на период до 2035 года.

Как отметил в своём докладе начальник Департамента архитектуры, градостроительства и регулирования земельных отношений Администрации города Екатеринбурга Алексей Храмов, в ближайшее время специалисты завершат оформление итоговой редакции проекта Генерального плана и представят его на общественные обсуждения.

По его словам, в ходе межотраслевого взаимодействия проведён дополнительный анализ градостроительной документации, подготовлена подробная «дорожная карта», а также определены основные принципы и подходы к размещению площадок под объекты строительства.

Глава Екатеринбурга распорядился продолжить подготовку стратегического документа, указав на необходимость. строгого соблюдения сроков реализации проекта.

«Мы уделяем особую значимость и внимание тщательной разработке Генерального плана уральской столицы, поскольку этот документ во многом будет определять дальнейшие перспективы территориального развития города», – добавил Александр Высокинский

«Генеральный план – это документ стратегического и территориального развития города», – сказал Алексей Храмов. – Это определённая картина будущего города, которая предлагает наиболее эффективные пути развития и помогает поставить цели с учетом реальных ресурсов. Итоговый вариант будет в обязательном порядке представлен общественности для учёта мнений и приёма конструктивных предложений».

ИСТОЧНИК KP.RU

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