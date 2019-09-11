Обворожительные брюнетки: Мисс Екатеринбург заявила о сходстве с Меган Фокс

СЕГОДНЯ 12:14 2019-09-11T12:14:42+03:00

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Победительница конкурса «Мисс Екатеринбург – 2009», актриса Ирина Антоненко, заявила о том, что она похожа на звезду фильма «Трансформеры» Меган Фокс. Об этом уральская красавица написала в Instagram.

irina8antonenko Уралочка сравнила себя с Меган Фокс

- Как часто мне говорят, что я на кого-то похожа. Например на Меган Фокс. Действительно есть сходства? – пишет Антоненко.

Подписчики россиянки разделились во мнении.

- Похожи, но вы лучшее ее, - пишет medina_dorg.

- Два разных человека, - написала в комментариях Ольга Авдеева.

- А мне кажется, нет. Каждая по-своему хороша! – сообщила masha_777kamaeva.

Недавно мы рассказывали о том, как сложилась судьба победительниц конкурса «Мисс Екатеринбург» за последние 10 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU