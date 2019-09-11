Обворожительные брюнетки: Мисс Екатеринбург заявила о сходстве с Меган Фокс
Победительница конкурса «Мисс Екатеринбург – 2009», актриса Ирина Антоненко, заявила о том, что она похожа на звезду фильма «Трансформеры» Меган Фокс. Об этом уральская красавица написала в Instagram.
- Как часто мне говорят, что я на кого-то похожа. Например на Меган Фокс. Действительно есть сходства? – пишет Антоненко.
Подписчики россиянки разделились во мнении.
- Похожи, но вы лучшее ее, - пишет medina_dorg.
- Два разных человека, - написала в комментариях Ольга Авдеева.
- А мне кажется, нет. Каждая по-своему хороша! – сообщила masha_777kamaeva.
Недавно мы рассказывали о том, как сложилась судьба победительниц конкурса «Мисс Екатеринбург» за последние 10 лет.
ИСТОЧНИК KP.RU