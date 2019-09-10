2019-09-10T10:16:43+03:00
Экономика

Tele2 превращает понедельники в праздник

Мобильный оператор Tele2 возобновляет акцию «Понедельники Tele2»
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Абонентам Tele2 не нужно выбирать подарок – каждый понедельник они могут воспользоваться сразу всеми предложениями партнеровАбонентам Tele2 не нужно выбирать подарок – каждый понедельник они могут воспользоваться сразу всеми предложениями партнеров
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Мобильный оператор Tele2 возобновляет акцию «Понедельники Tele2». В рамках программы абоненты смогут еженедельно получать приятные подарки, доступные в первый день после выходных. По понедельникам уральским абонентам будут доступны бесплатный кофе в кофейнях Black&White, пицца от Додо Пиццы и билет на любой фильм в сети кинотеатров «Премьер-зал».

«Понедельники Tele2» – часть стратегии lifestyle enabler, в рамках которой оператор не просто предоставляет многочисленные бонусы к услугам, а по-настоящему ценные подарки. Tele2 поддерживает стиль жизни абонентов и запускает уникальные программы в партнерстве с лидерами других отраслей. Сейчас оператор возобновляет проект, цель которого – предложить клиентам по-другому взглянуть на рутинные вещи и превратить «день тяжелый» в приятный.

Tele2 превращает понедельники в праздник

Tele2 превращает понедельники в праздник

Программа «Понедельники Tele2» будет доступна абонентам оператора с 9 сентября. Абонентам Tele2 не нужно выбирать подарок – каждый понедельник они могут воспользоваться сразу всеми предложениями партнеров. Участники программы в Екатеринбурге бесплатно получат кофе в кофейнях Black&White, пиццу от Додо Пиццы и билет на любой фильм в сети кинотеатров «Премьер-зал».

Программа доступна всем абонентам Tele2. Чтобы принять участие в акции, клиентам необходимо получить промокод в приложении «Мой Tele2» или на сайте оператора. Активировать код и воспользоваться им в Екатеринбурге можно каждый понедельник.

Инна Походня, директор по маркетингу Tele2:

«Tele2 успешно реализует стратегию lifestyle enabler, поддерживая стиль жизни своих клиентов. В стремлении быть для абонентов больше, чем просто оператором связи, мы предлагаем им по-настоящему полезные подарки от партнеров. По итогам предыдущих «Понедельников Tele2» мы получили большой отклик клиентов – и понимаем, что это одно из самых успешных наших нетелекомовских предложений. Сейчас мы не просто запускаем акцию в третий раз, но и расширяем географию ее действия. На этот раз еще больше абонентов Tele2 смогут начинать рабочую неделю по "другим правилам"».

ИСТОЧНИК KP.RU

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