2019-09-10T06:24:02+03:00
Общество

Будьте аккуратны: на Урале объявили первую степень опасности из-за сильного смога

Предупреждение будет действовать до вечера 11 сентября
Мария Трапезникова
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На Урале объявили первую степень опасности из-за смогаНа Урале объявили первую степень опасности из-за смогаФото: Алексей БУЛАТОВ
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Синоптики объявили в Свердловской области предупреждение о первой степени опасности из-за смога. Об этом рассказали в Уралгидрометцентре.

- Предупреждение будет действовать до 20:00 11 сентября, - добавили там. – До этого момента в регионе будут неблагоприятные для рассеивания вредных примесей в воздухе условия.

Напомним, что вчера мы рассказывали о погоде на начало этой недели – в Екатеринбурге будет тепло, но дождливо. Поэтому не забывайте зонтики, выходя из дома.

ИСТОЧНИК KP.RU

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