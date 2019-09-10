Будьте аккуратны: на Урале объявили первую степень опасности из-за сильного смога
Предупреждение будет действовать до вечера 11 сентября
На Урале объявили первую степень опасности из-за смогаФото: Алексей БУЛАТОВ
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Синоптики объявили в Свердловской области предупреждение о первой степени опасности из-за смога. Об этом рассказали в Уралгидрометцентре.
- Предупреждение будет действовать до 20:00 11 сентября, - добавили там. – До этого момента в регионе будут неблагоприятные для рассеивания вредных примесей в воздухе условия.
Напомним, что вчера мы рассказывали о погоде на начало этой недели – в Екатеринбурге будет тепло, но дождливо. Поэтому не забывайте зонтики, выходя из дома.
ИСТОЧНИК KP.RU