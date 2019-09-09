2019-09-09T06:21:42+03:00
Общество

Не забывайте зонтики: в Екатеринбурге обещают теплое, но дождливое начало недели

Днем температура поднимется до +18, ночью до +9
Мария Трапезникова
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В Екатеринбурге ожидается теплая, но дождливая неделя, так что зонтик станет для вас лучшим другомВ Екатеринбурге ожидается теплая, но дождливая неделя, так что зонтик станет для вас лучшим другомФото: Алексей БУЛАТОВ
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На календаре уже вторая неделя сентября, но доставать теплые вещи из шкафа еще рано. А вот зонтик лучше далеко не убирать. Первые дни в Екатеринбурге ожидаются теплыми, но дождливыми.

Так, в понедельник, 9 сентября, днем будет переменная облачность, может пройти небольшой дождь. Столбики термометров поднимутся до +15…+17.

Во вторник, 10 сентября, будет все также облачно и с дождиком. Ночью температура опустится до +9, а вот днем поднимется до +17.

В среду, 11 сентября, все точно также, но без осадков. Ночью похолодает до +9, днем температура поднимется до +18.

В некоторых местах Свердловской области может образоваться густой туман, как, например, на прошлой неделе.

ИСТОЧНИК KP.RU

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