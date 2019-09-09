Не забывайте зонтики: в Екатеринбурге обещают теплое, но дождливое начало недели
На календаре уже вторая неделя сентября, но доставать теплые вещи из шкафа еще рано. А вот зонтик лучше далеко не убирать. Первые дни в Екатеринбурге ожидаются теплыми, но дождливыми.
Так, в понедельник, 9 сентября, днем будет переменная облачность, может пройти небольшой дождь. Столбики термометров поднимутся до +15…+17.
Во вторник, 10 сентября, будет все также облачно и с дождиком. Ночью температура опустится до +9, а вот днем поднимется до +17.
В среду, 11 сентября, все точно также, но без осадков. Ночью похолодает до +9, днем температура поднимется до +18.
В некоторых местах Свердловской области может образоваться густой туман, как, например, на прошлой неделе.
ИСТОЧНИК KP.RU