В честь главы киргизской диаспоры, которого убили на Уралмаше из-за 19 миллионов, собираются назвать улицу

СЕГОДНЯ 13:21 2019-09-09T13:23:25+03:00

Изменить размер текста: A A

В честь главы киргизской диаспоры Екатеринбурга Камчыбека Каримова, убитого на Уралмаше, могут назвать улицу у него на Родине в Ошской области. С такой инициативой выступила ассоциация национально-культурных объединений «Дом народов Урала».

Камчыбек Каримов владел торговой точкой на «Таганском ряду»Фото: Олег Галимов

Как рассказал «КП»-Екатеринбург ее руководитель Фарух Мирзоев, соответствующее письмо было направлено в адрес правительства Киргизии. Также представители «Дома народов Урала» в письме попросили посмертно наградить Камчыбека Каримова орденом за то, что при жизни он многое сделал для дружбы между народами России и Киргизии.

Кроме того, президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков лично встретился с сыном Камчыбека Каримова Русланом и выразил ему соболезнования. Глава Киргизии положительно высказался об инициативе удостоить Камчыбека Каримова наградой.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="288" height="360" src="https://www.ural.kp.ru/video/embed/718242" frameborder="0"></iframe> Убийство экс-главы киргизской диаспоры на Уралмаше.При себе у Камчыбека Каримова было 19 миллионов рублей

Напомним, убийство главы киргизской диаспоры произошло в начале июля на улице Калинина. Основная версии следствия – нападение с целью ограбления. Похитители хотели забрать у Камчыбек сумку, в которой было 19 миллионов рублей. Однако погибший оказал активное сопротивление и нападавшие открыли по нему стрельбу. Добычей грабителей стали около двух миллионов.

Сын Камчыбека Каримова на встрече с главой Кыргзстана. Фото: «Дом народов Урала»

Как рассказал Фарух Мирзоев, в настоящее время силовикам удалось задержать всех троих участников убийства Каримова.

ИСТОЧНИК KP.RU