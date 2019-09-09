Кредитный портфель ВТБ в Югре достиг 55 миллиардов рублей

СЕГОДНЯ 11:59 2019-09-09T11:59:02+03:00

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По итогам первого полугодия 2019 года кредитный портфель объединенного бизнеса ВТБ в Ханты-Мансийском автономном округе вырос на 17% и составил 55 млрд рублей. Портфель привлеченных средств физических и юридических лиц в регионе на 1 июля превысил 37,7 млрд рублей, рост с начала года на 20%.

Розничный кредитный портфель увеличился на 18% и составил 46,6 млрд рублей. Наибольшая доля приходится на ипотечные кредиты — 25,4 млрд рублей (+25% за полгода). Портфель кредитов наличными превысил 17,7 млрд рублей (+11%), автокредитов – 2,2 млрд рублей. Значительный рост за январь-июнь показал портфель привлеченных средств частных клиентов, достигший 28,9 млрд рублей (+32%).

За шесть месяцев 2019 года ВТБ выдал жителям региона свыше 10,5 млрд рублей заемных средств, что на 10% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Драйвером роста остались ипотека и кредиты наличными. Объем ипотечных продаж вырос на 28%, достигнув 5,2 млрд рублей, кредитов наличными за полугодие югорчане оформили в ВТБ на сумму 4,8 млрд рублей.

Кредитный портфель ВТБ в ХМАО в сегменте малого и среднего бизнеса на отчетную дату составил 8,4 млрд рублей, увеличившись с начала года на 16%. Среди отраслей, где наблюдается устойчивый спрос на финансирование — нефтегазовая промышленность, транспорт и инфраструктурное строительство. Документарный портфель банка в регионе за полгода увеличился более чем вдвое, до 1,8 млрд рублей.

Объем привлеченных средств юридических лиц банка в ХМАО на отчетную дату составил 8,8 млрд рублей. Число активных корпоративных клиентов ВТБ в регионе насчитывает 2,2 тыс. предприятий и организаций.

Управляющий ВТБ в Ханты-Мансийском автономном округе Владимир Шевелев отметил: «В первом полугодии спрос на финансовые инструменты в Югре был высоким — как у частных лиц, так и среди малого и среднего бизнеса. Выгодные условия по продуктам и качественное обслуживание в рамках клиентоориентированной политики ВТБ позволили привлечь заемщиков, а также нарастить выдачи и долю банка на региональном рынке. Все наши усилия и далее будут сконцентрированы на том, чтобы югорчане получали в ВТБ безупречный сервис в удобном месте в удобное время, в том числе с использованием цифровых технологий».

ИСТОЧНИК KP.RU