Благоустройство дворов: муниципалитет создаёт комфортную среду

СЕГОДНЯ 11:20 2019-09-09T11:20:33+03:00

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Городские власти благоустроили очередной двор в рамках реализации федеральной целевой программы «Формирование современной городской среды».

В торжественном открытии обновлённой площадки на Боровой улице, 23 приняли участие представители Управления жилищного и коммунального хозяйства Администрации города Екатеринбурга, а также депутат Екатеринбургской городской Думы Дмитрий Николаев.

Специалисты благоустройства создали на Боровой современную детскую площадку, уложили новый асфальт на тротуарах и дворовых проездах, обновили и расширили парковочные места, заменили бортовые камни, а также провели озеленение территории.

«Горожане выступили с инициативой принять участие в программе. Вместе с коллегами из Администрации города мы провели большую работу, чтобы здесь появилась современная площадка. Теперь мы видим, как преобразилось территория», – сказал Дмитрий Николаев.

Напомним, для того, чтобы попасть в федеральную целевую программу «Формирование комфортной городской среды», жителям необходимо провести общее собрание, на котором не менее 2/3 участников должны проголосовать за благоустройство, утвердить эскизный проект и предложенную управляющей компанией сметную стоимость работ. В протоколе должно быть указано, что эксплуатация дворовой территории далее будет осуществляться за счет средств собственников жилья. Затем протокол должен быть передан в общественную комиссию района. После рассмотрения заявок формируется пул дворов, в которых будут проведены работы.

ИСТОЧНИК KP.RU