2019-09-09T10:01:27+03:00
Общество

Жителей Екатеринбурга накормят съедобными ложками и вилками

Они появятся в ресторанах уже в октябре и будут входить в стоимость блюд
Лев ИСТОМИН
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Фото: пресс-служба компании "Первые съедобные ложки"Фото: пресс-служба компании "Первые съедобные ложки"
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Совсем скоро в заведениях Екатеринбурга появятся съедобные столовые приборы, которые станут отличной заменой пластиковой посуды. На выбор посетителям предлагается 7 разных вкусов: сладкие, соленые, горькие, с добавлением чеснока и трав. Энергетическая ценность одной съедобной ложки составляет примерно 330 калорий. Для десертов подготовили специальные ложки – со вкусом корицы, кокоса и шоколада.

пресс-служба первые съедобные ложки

пресс-служба первые съедобные ложки

Первые экземпляры съедобных ложек в Екатеринбург привез Вадим Фаттахов, предприниматель из Башкирии. Ожидается, что они появятся в кафе и ресторанах уже в следующем месяце, они войдут в стоимость блюд.

ИСТОЧНИК KP.RU

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