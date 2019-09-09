Жителей Екатеринбурга накормят съедобными ложками и вилками
Совсем скоро в заведениях Екатеринбурга появятся съедобные столовые приборы, которые станут отличной заменой пластиковой посуды. На выбор посетителям предлагается 7 разных вкусов: сладкие, соленые, горькие, с добавлением чеснока и трав. Энергетическая ценность одной съедобной ложки составляет примерно 330 калорий. Для десертов подготовили специальные ложки – со вкусом корицы, кокоса и шоколада.
пресс-служба первые съедобные ложки
Первые экземпляры съедобных ложек в Екатеринбург привез Вадим Фаттахов, предприниматель из Башкирии. Ожидается, что они появятся в кафе и ресторанах уже в следующем месяце, они войдут в стоимость блюд.
ИСТОЧНИК KP.RU