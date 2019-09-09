2019-09-09T08:21:06+03:00
Общество

Стал Ultraoceanman’ом: екатеринбургский пловец преодолел 30 километров по открытому морю

Игорь Макеев приехал в Грецию, чтобы принять участие в заплыве, и получил бронзу
Мария Трапезникова
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Игорь Макеев завоевал бронзу. Фото: соцсетиИгорь Макеев завоевал бронзу. Фото: соцсети
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И снова екатеринбургские спортсмены удивляют. Игорь Макеев занял третье место в соревнованиях по плаванию в открытом море Oceanman. Они прошли накануне в Греции. Спортсмен проплыл 30 километров по Ионическому морю от города Корони в Каламату.

- Общее время составило где-то 10 часов, но мне мой результат не нравится, - написал у себя в Facebook Макеев. – Это медленно. Я дома в бассейне за неделю 15 за 4,21 проплывал – это еще более-менее. Но в открытой воде все по-другому и не всегда это прогнозируемо.

Вот такие награды достались спортсмену. Фото: соцсети

Вот такие награды достались спортсмену. Фото: соцсети

В заплыве приняли участие 9 смельчаков. Фото: соцсети

В заплыве приняли участие 9 смельчаков. Фото: соцсети

30 километров по морю отважились проплыть 9 смельчаков, однако для звания Oceanmen им бы хватило всего 10 километров. Но в этом году организаторы решили проверить спортсменов на прочность и ввели дополнительную дистанцию. Победителя назвали Ultraoceanman.

На всем пути спортсменов сопровождали катера, готовые в любой момент оказать помощь. Фото: соцсети

На всем пути спортсменов сопровождали катера, готовые в любой момент оказать помощь. Фото: соцсети

Кстати, недавно мы писали про канатоходца из Екатеринбурга, который попал в Книгу рекордов Гиннеса. Он прошел по стропе между двумя башнями «Москвы-Сити» на высоте в 350 метров.

ИСТОЧНИК KP.RU

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