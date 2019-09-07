«Поддерживали друзья, я знал это»: экстремал из Екатеринбурга установил мировой рекорд на высоте в 350 метров

Помните такой американский фильм, «Прогулка»? В 2015 году он вызвал у зрителей настоящий восторг, ведь нес в себе историю реального французского канатоходца, который сумел без страховки пройти по канату между Северной и Южной башнями-близнецами в Нью-Йорке.

Точно такой же маневр совершил екатеринбургский экстремал Максим Кагин. Он в числе 7 других канатоходцев установил мировой рекорд по хайлайну. Объектом они выбрали бизнес-центр «Москва-Сити». Ребята решились пройти между южной частью комплекса «ОКО» и небоскребом Neva Towers на высоте около 350 метров. Длина трассы составила 245 метров, а фиксировать победу приехали представители Книги рекордов Гиннеса.

Фиксировать рекорд приехали представители Книги рекордов Гиннеса. Фото: соцсети

Максим шел последним, однако ему без труда удалось пройти по стропе в обе стороны и финишировать первым, тем самым установив новый мировой рекорд. «Комсомолка» поговорила с ним и выяснила, что же сподвигло его залезать на такую высоту.

- Я хайлайном занимаюсь около 6 лет, начал еще, когда жил в Екатеринбурге. Сначала, правда, были скалолазание, - вспоминает спортсмен. - По пещерам очень любил лазать, да и вообще всячески преодолевать себя. А потом мне понравилось балансировать на стропах - это дало большую, все возрастающую сложность, какой-то азарт, красоту и наслаждение.

А вот так картина выглядит сверху. Фото: соцсети

Оказалось, что к «Москве-Сити» Максим готовился несколько лет. Ему не страшна сама высота - куда страшнее и волнительней установить рекорд и воплотить мечту в жизнь. Все-таки это большая ответственность.

- Когда ты наверху, там сильный ветер. От этого намного сложнее и даже страшнее. Хорошо, что есть страховка, - рассказывает спортсмен.

Кстати, несколько канатоходцев во время прохождения не смогли удержаться и сорвались вниз - но, к счастью, их спасла страховка. В команде Максима из 7 экстремалов было четверо россиян - сам Максим, Александр Грибанов, Геннадий Скрипко и Владимир Мерзаев.

- Меня все время поддерживали друзья, я знал это, но, к сожалению, не видел их, - вспоминает спортсмен.

Кстати, в мае этого года Максим вместе с товарищем решили заночевать в гамаке прямо над ущельем. Фото: соцсети

Что ж, Максим Кагин установил новый мировой рекорд по хайлайну, он долгое время готовился и шел к этому. Сейчас победа, прежде всего, над собой у него в кармане - в скором времени к нему должны прийти представители Книги рекордов Гиннеса. Но вот отмечать это радостное событие экстремал точно не торопиться - через несколько часов у него новый заход на высоту, только уже для себя, чтобы отвести душу.

- А вообще, я не планировал как-то это дело отмечать, - делится Максим. - Наверное, после вылазки поем чего-нибудь, попью сока, схожу в душ да лягу спать.

Впереди у Максима грандиозные планы, но какие - пока секрет. Фото: соцсети

Впереди у него грандиозные планы на будущие свершения, но делиться с «Комсомолкой» ими он пока не готов. Кстати, в июне этого года Максим прошелся по канату прямо над Енисеем.

Отметим, что мировой рекорд приурочили к 872-летию Москвы. Предыдущий был установлен в 2016 году в Мексике, когда Александр Шульц также прошелся по стропе между небоскребами Torre Reforma и Torre Bancomer на высоте 247 метров.