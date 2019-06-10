2019-06-10T16:19:11+03:00
Общество

30 метров над уровнем Енисея: екатеринбуржец прошел по стропе моста в Красноярске

Выступление экстремалу Максиму Кагину едва не испортил дождь
Юлия СТАЛИНА
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Екатеринбуржец Максим Кагин - Чемпион России по хайлайну (прим.ред. стропохождение).Екатеринбуржец Максим Кагин - Чемпион России по хайлайну (прим.ред. стропохождение).Фото: Мария ЛЕНЦ
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Высота больше тридцати метров, на стропах Виноградовского моста в Красноярске висит человек. Но зрелище не вызывает ужаса, а только восторг и удивление зевак. Ведь на импровизированной арене профессионал. Екатеринбуржец Максим Кагин - Чемпион России по хайлайну (прим.ред. стропохождение). Канатоходец выступил на Дне города и стал главной «фишкой» праздника.

- На подготовку у меня ушел один день. В плане объекта и эстетичности линия очень интересная: открытый простор, провисающая длинная стропа от одной опоры к другой четко посередине, множество людей наблюдающих и поддерживающих, - поделился экстремал.

Уральский спортсмен прошел по стропе моста в Красноярске.www.instagram.com kagin_maksim

Максим Кагин хоть и профессионал в своем деле, но Красноярск для него стал новой высотой. Акробат уже преодолевал дистанцию между небоскребами, в 2017 году поставил рекорд России, пройдя между двумя домами в Екатеринбурге на высоте 126 метров. Однако между двух опор вантового моста он проходил впервые.

- Одна из сложнейших дистанций в хайлайне. Это не канат, стропа имеет свой вес, свою амплитуду и колебания, с которыми приходится справляться - более 150 метров уже легче по балансу, но сложнее по выносливости, концентрации, выдержке, - вспоминает Максим.

Спортсмен несколько раз срывался вниз. Фото: Мария ЛЕНЦ

Спортсмен несколько раз срывался вниз.Фото: Мария ЛЕНЦ

Но у зрителей сердце все-таки ёкало, спортсмен несколько раз срывался вниз. Хорошо, что его каждый раз спасала страховка. Свои коррективы в выступление уральца внесла погода.

- Незадолго до выступления прошел ливень, поднялся сильный ветер и организаторы волновались, но я сказал, что выступлю при любой погоде, - заявляет свердловчанин, - после дождя стропа намокла. Была более тяжелой, из-за этого возникли сложности.

Но Максим признался, что некоторые моменты падения были для шоу, хотя иногда он срывался по-настоящему. Несмотря на сложности, акробат умудрялся еще снимать, находясь на канате:

Свердловчанин прошел 150 метров над Енисеем по вантовому мосту .Вантовый мост в Красноярске)

- Конечно это сложнее, приходится балансировать одной рукой и стараться статичнее держать другую, - добавил Максим.

Следующее свое представление Максим Кагин даст в Санкт-Петербурге возле Александринского театра.

ИСТОЧНИК KP.RU

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