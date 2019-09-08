«Во втором раунде все оборвалось»: актер Кулик пропустил бой Хабиба из-за Первого канала
Весь мир обсуждает победный для Хабиба Нурмагомедова бой против Дастина Порье. Россиянин защитил титул абсолютного чемпиона UFC в легком весе, уже в третьем раунде Нурмагомедов применил болевой прием и Порье попросил судью остановить бой.
А вот уральский актер Евгений Кулик не смог увидеть триумфальную победу Хабиба из-за технических неполадок. Юморист смотрел бой в официально приложении Первого канала для телевизора, но во время второго раунда сигнал был прерван.
Актер Кулик не смог посмотреть бой Хабиба Нурмагомедова из-за неполадок с приложением Первого канала.Комик узнал победителя от подписчиков в Instagram
- Первый канал делает супер приложение, - заявил Кулик в сторис Instagram. – Во втором раунде все зависло. Что там? Кто кого?
Позже актер признался, что узнал имя победителя от подписчиков, которые написали ему в директ.
ИСТОЧНИК KP.RU