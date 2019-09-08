«Во втором раунде все оборвалось»: актер Кулик пропустил бой Хабиба из-за Первого канала

СЕГОДНЯ 13:23 2019-09-08T13:31:45+03:00

Юморист смотрел бой в официально приложении Первого канала для телевизора, но во время второго раунда сигнал был прерван. Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

За несколько минут до победы россиянина у юмориста зависло официальное приложение [видео]

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Весь мир обсуждает победный для Хабиба Нурмагомедова бой против Дастина Порье. Россиянин защитил титул абсолютного чемпиона UFC в легком весе, уже в третьем раунде Нурмагомедов применил болевой прием и Порье попросил судью остановить бой.

А вот уральский актер Евгений Кулик не смог увидеть триумфальную победу Хабиба из-за технических неполадок. Юморист смотрел бой в официально приложении Первого канала для телевизора, но во время второго раунда сигнал был прерван.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="886" height="1920" src="https://www.ural.kp.ru/video/embed/730786" frameborder="0"></iframe> Актер Кулик не смог посмотреть бой Хабиба Нурмагомедова из-за неполадок с приложением Первого канала.Комик узнал победителя от подписчиков в Instagram

- Первый канал делает супер приложение, - заявил Кулик в сторис Instagram. – Во втором раунде все зависло. Что там? Кто кого?

Позже актер признался, что узнал имя победителя от подписчиков, которые написали ему в директ.

ИСТОЧНИК KP.RU