2019-09-08T10:51:16+03:00
Политика

Свердловский избирком назвал первые данные по явке на выборах

Олег Галимов
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Все избирательные участки будут работать до 20:00Все избирательные участки будут работать до 20:00Фото: Алексей БУЛАТОВ
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Избирком Свердловской области назвал первые данные по явке на довыборах, которые сегодня проходят в регионе. В Серовском городском округе, где выбирают депутата Госдумы, к 10:00 явка составила 5,3%. При этом на выборах, которые проходили в 2016 году, явка в этот момент составляла 6,63%.

На довыборах в Заксобрание Орджоникидзевскому округу Екатеринбурга к 12:00 явка составила 5%. На участки пришли 7 074 избирателя. На данный момент поступила лишь одна жалоба от кандидата в депутаты Госдумы Алексея Коровкина.

Он сообщил, что ящики для голосования не предъявили наблюдателям и членам УИК с правом совещательного голоса. В областном избиркоме эту информацию опровергают.

Все избирательные участки будут работать до 20:00. Стоит добавить, что одним из кандидатов в Госдуму является Антон Шипулин. Всего на Среднем Урале открылись 517 избирательных участков.

ИСТОЧНИК KP.RU

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