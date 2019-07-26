Бывшего биатлониста Антона Шипулина зарегистрировали кандидатом на выборы в Госдуму

СЕГОДНЯ 17:19 2019-07-26T17:22:28+03:00

Со следующей недели кандидат Шипулин начнет активно ездить по округу, от которого он избирается, чтобы встречаться с электоратом. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Он будет избираться от Серовского округа

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Региональная избирательная комиссия сегодня закончила регистрировать кандидатов от Свердловской области на выборы в депутаты Государственной Думы. Всего в список вошло семь человек. Последним зарегистрировали бывшего биатлониста и олимпийского чемпиона Антона Шипулина.

- Принято решение о регистрации Шипулина Антона Владимировича кандидатом в депутаты Государственной Думы по Серовскому одномандатному избирательному округу № 174, - сообщают в пресс-службе Избирательной комиссии Свердловской области.

Антон Шипулин много лет был лидером российской сборной по биатлону. Но в конце минувшего года он объявил о завершении карьеры. А 23 марта бывший биатлонист объявил о решении принять участие в предвыборной кампании.

- Завтра Антон Шипулин посетит Нижнюю Туру, где пройдет празднование Дня города, - сообщает Иван Тугарин, помощник Антона Шипулина. - Со следующей недели он активно продолжит ездить по территории Серовского избирательного округа, чтобы встречаться и общаться с людьми. Общение и встречи - основа кампании. Округ является очень большим по территории, на данный момент составляется план, чтобы уделить максимально возможное внимание людям во всех городах.

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ИСТОЧНИК KP.RU