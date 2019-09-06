В Екатеринбурге после изнасилования девушки сотрудниками ППС наказали 17 офицеров

СЕГОДНЯ 16:51 2019-09-06T16:51:44+03:00

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После изнасилования девушки сотрудниками ППС в Екатеринбурге в уральском МВД прошла «чистка». По версии следствия полицейские совершили преступление над 22-летней девушкой в служебном автомобиле. Из свердловского главка после ЧП уволили 17 офицеров. Этот факт подтвердил пресс-секретарь ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых. Три руководителя подозреваемых уже уволены. Еще три человека переведены на нижестоящие должности.

- По факту нашумевшего ЧП с тремя сотрудниками патрульно - постовой службы УМВД по Екатеринбурга 17 должностных лиц привлечены к строгой дисциплинарной ответственности. Три непосредственных руководителя подозреваемых в тяжком насильственном преступлении сотрудников ППС уволены со службы в органах внутренних дел. Три человека переведены на нижестоящие должности. Восемь офицеров предупреждены о неполном служебном соответствии, это одно из самых суровых наказаний в системе МВД, за ним следует увольнение. Кроме того, строгому наказанию подверглись три должностных лица из числа руководящего состава ГУ МВД по Свердловской области. Что касается самих подозреваемых, они уволены из полиции по отрицательным мотивам за проступок, порочащий честь сотрудника ОВД, и будут, в случае подтверждения их вины в судебном порядке, привлечены к предусмотренной законом уголовной ответственности, - отметил полковник Горелых.

Преступление произошло в ночь после Дня города. Сотрудники полиции патрулировали улицы на служебном автомобиле. Пострадавшую девушку задержали и изнасиловали около здания по улице Чайковского.

ИСТОЧНИК KP.RU