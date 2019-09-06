2019-09-06T14:27:51+03:00
Экономика

POLARIS стал швейцарским брендом

POLARIS выходит на новый уровень
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В планах POLARIS – разрабатывать и внедрять собственные технические решенияВ планах POLARIS – разрабатывать и внедрять собственные технические решения
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POLARIS выходит на новый уровень – бренд официально стал принадлежать швейцарской компании. В ближайшее время потребители увидят ряд технологичных новинок бытовой техники, разработанных при участии европейских инженеров. Компания готовит к выпуску линейку инновационной техники, произведенную по швейцарским стандартам качества.

Контроль продукции на каждом этапе ее создания – ключевая составляющая производственного цикла. В современной лаборатории POLARIS, оснащенной роботизированным оборудованием, образцы готовой продукции проходят серьезные тесты. В ходе этих тестов эксперты проверяют работоспособность функций и режимов работы, циклов эксплуатации, а также сохранность при транспортировке.

Дизайн продукции POLARIS соответствует европейским трендам. Компания продумывает каждую деталь, поэтому новинки отлично вписываются в современные технологичные дома и приходится по вкусу любителям функционального дизайна.

Каждая новая модель, выпускаемая POLARIS, привлекает покупателей как дизайнерским исполнением, так и технологичной "начинкой". Компания регулярно получает патенты на собственные разработки, претворяя в жизнь совершенно новые для рынка идеи. В этом году, впервые на российском рынке, выйдет электрический чайник с технологией верхнего залива воды «WaterwayPRO». Технология позволяет наливать воду в чайник, не открывая крышу. Ранее такой гаджет никогда и никем не производился.

В планах POLARIS – разрабатывать и внедрять собственные технические решения, производить инновационные технологичные продукты и расширять рынки сбыта.

ИСТОЧНИК KP.RU

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