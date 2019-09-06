В Екатеринбурге отправили под суд мужчину, который вступился за сына во время школьной драки
В Екатеринбурге перед судом предстанет мужчина, которого обвиняют в попытке убийства мальчика-подростка.
Инцидент произошел почти год назад – он встречал во дворе школы своего сына и заметил, что тот попал в передрягу. На него напала толпа школьников. Мужчина вступился за сына и подрался с одним из обидчиков.
- Обвиняемый вмешался в конфликт школьников, нанеся удары в голову 15-летнему мальчику-участнику, от чего тот упал лицом вниз, - рассказали в пресс-службе прокуратуры Свердловской области. – Мужчина сел сверху на подростка, нанес еще несколько ударов по туловищу последнего, после чего сдавил шею.
После этого с силой надавил пальцем на правый глаз, а затем на спину мальчика и, не давая ему подняться, еще несколько раз ударил. Из-за того, что мужчина был старше, больше, выше, ребенок очень испугался.
Его будут судить по статье за угрозу убийства. Дело направлено в судебный участок Чкаловского судебного района Екатеринбурга.
ИСТОЧНИК KP.RU