2019-09-06T11:46:24+03:00
Происшествия

В Екатеринбурге отправили под суд мужчину, который вступился за сына во время школьной драки

Он пытался защитить ребенка от толпы подростков, напавших на того
Мария Трапезникова
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Инцидент произошел рядом с этой школой. Фото: Google MapsИнцидент произошел рядом с этой школой. Фото: Google Maps
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В Екатеринбурге перед судом предстанет мужчина, которого обвиняют в попытке убийства мальчика-подростка.

Инцидент произошел почти год назад – он встречал во дворе школы своего сына и заметил, что тот попал в передрягу. На него напала толпа школьников. Мужчина вступился за сына и подрался с одним из обидчиков.

- Обвиняемый вмешался в конфликт школьников, нанеся удары в голову 15-летнему мальчику-участнику, от чего тот упал лицом вниз, - рассказали в пресс-службе прокуратуры Свердловской области. – Мужчина сел сверху на подростка, нанес еще несколько ударов по туловищу последнего, после чего сдавил шею.

После этого с силой надавил пальцем на правый глаз, а затем на спину мальчика и, не давая ему подняться, еще несколько раз ударил. Из-за того, что мужчина был старше, больше, выше, ребенок очень испугался.

Его будут судить по статье за угрозу убийства. Дело направлено в судебный участок Чкаловского судебного района Екатеринбурга.

ИСТОЧНИК KP.RU

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