В Екатеринбурге отец школьника избил подростка на «стрелке» сына

СЕГОДНЯ 10:21 2018-11-02T10:56:26+03:00

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В Екатеринбурге обычная потасовка двух учеников 9-го класса школы № 52 закончилась уголовным делом для отца одного из подростков. В начале октября 15-летний Александр (имена детей изменены – прим.ред.) вызвал на разговор по-мужски новичка школы Тимофея. Последний перевелся на новое место учебы всего 1,5 месяца назад, но уже успел проявить себя с дурной стороны.

- Недавно мы с классом ходили в поход, во время которого Тимофей трогал девочек за интимные места, - рассказывает Александр. – Я заступился за них, а он ударил меня в челюсть. После этого я забил ему «стрелку».

Изначально Тимофей предлагал Саше встретится на Сортировке, но подросток отказался и заявил, что «решить все вопросы» нужно у родной школы. Как и полагается, наблюдать за дракой пошли несколько одноклассников парней, в том числе и близкий друг Александра Роман.

Уже через несколько секунд Саша повалил Тимофея на землю и нанес ему несколько ударов. Понимая, что его друг заметно сильнее, Рома принялся разнимать дерущихся. В этот самый момент на «поле боя» выбежал отец Тимофея – Станислав.

Мужчине не понравилось, что драку его сына прерывают и он принялся избивать Романа.

- Он чем-то ударил меня в висок и повалил на землю, - вспоминает Рома. – Он бил меня по голове и спине, почкам, а потом начал душить локтем и кричать «Убью!».

После этого все участники конфликта пошли в школу и рассказали об инциденте директору. Больше остальных в драке пострадал Рома: после потасовки он неделю пролежал в больнице, но головные боли мучают его до сих пор.

В таком состоянии был подросток после нападения отца Тимофея. Фото: родители пострадавшего

Сейчас он находится на амбулаторном лечении, но в скором времени пройдет обследование в московском Институте мозга.

Роме предстоит долгий курс лечения. Фото: родители пострадавшего

Его родители написали заявление в полицию и Следственный комитет, возбуждено уголовное дело по статье «Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью несовершеннолетнему». Не бесследно прошла драка и для Саши – у него диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, но сейчас с ним все в порядке.

- С учетом того, что в данной ситуации пострадали интересы несовершеннолетнего ребенка, территориальным следственным отделом принято решение об инициировании перед районной прокуратурой вопроса о передаче возбужденного органами полиции уголовного дела по статье 119 УК РФ в производство органам следственного комитета, - сообщили в следственном управлении СК России по Свердловской области. - При удовлетворении данного ходатайства следователями СКР будут приняты все необходимые меры для установления обстоятельств совершенного преступления и дачи ситуации объективной правовой оценки.

Это уже не первый инцидент, связанный со школой № 52. Недавно там ученик избил ровесника и набросился на его мать. В итоге женщина оказалась в больнице.

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