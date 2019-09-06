Перевозки контейнеров на СвЖД выросли на 16,6% в январе-августе

СЕГОДНЯ 09:36 2019-09-06T09:36:57+03:00

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В январе-августе 2019 года на Свердловской железной дороге во всех видах сообщения было перевезено 196,6 тыс. контейнеров ДФЭ (TEU), что на 16,6% больше, чем за аналогичный период 2018 года. Во внутреннем сообщении отправлено 123,4 тыс. ДФЭ (+17,8%), в экспортном – 73,2 тыс. ДФЭ (+14,5%).

Перевозка груженых контейнеров на СвЖД во всех видах сообщения в январе-августе выросла по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 14,3% и составила 143 тыс. ДФЭ (перевезено более 2,7 млн тонн грузов, +16%), в том числе:

· нефть и нефтепродукты – 29,2 тыс. ДФЭ (+23,3% к уровню восьми месяцев 2018 года);

· черные металлы – 9,2 тыс. (+28%);

· лесные грузы –18,9 тыс. (+19%);

· бумага – 18,5 тыс. (–0,4%);

· цветные металлы – 11,7 тыс. (–2,3%);

· химикаты и сода – 37,3 тыс. (+20,5%);

· строительные грузы –2,8 тыс. (+4,2%);

· огнеупоры – 4,1 тыс. (+22,5%);

· метизы – 4 тыс. (+2,2%).

В целом по сети ОАО «РЖД» во всех видах сообщения в январе-августе 2019 года было перевезено 3,23 млн контейнеров ДФЭ (TEU), что на 13,5% больше, чем за аналогичный период 2018 года.

ДФЭ – условная единица измерения вместимости, эквивалентная полезному объему стандартного 20-футового контейнера.

ИСТОЧНИК KP.RU