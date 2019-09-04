Погрузка на Свердловской железной дороге выросла на 5,2% в августе

СЕГОДНЯ 13:15 2019-09-04T13:15:44+03:00

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По оперативной информации, погрузка на Свердловской железной дороге в августе 2019 года составила 12,2 млн тонн, что на 5,2% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Грузооборот за август снизился по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года на 3,8% и составил 16,3 млрд тарифных тонно-км. Грузооборот с учетом пробега вагонов в порожнем состоянии за это же время снизился на 3,5% и составил 21,04 млрд тонно-км.

Погрузка за январь–август 2019 года, по оперативным данным, составила 93,7 млн тонн, что на 0,7% выше аналогичного периода предыдущего года. За девять месяцев на СвЖД погружено:

· нефти и нефтепродуктов – 26,3 млн тонн (-4,3% к январю–августу 2018 года);

· строительных грузов – 15,3 млн тонн (+10,6%);

· черных металлов – 7,1 млн тонн (+1,9%);

· лома черных металлов – 1,6 млн тонн (-6,2%);

· руды железной и марганцевой – 8,1 млн тонн (-1,6%);

· химических и минеральных удобрений – 10,1 млн тонн (+4%);

· промышленного сырья и формовочных материалов – 7,6 млн тонн (-5,8%);

· цемента – 2,3 млн тонн (+11,1%);

· лесных грузов – 1,7 млн тонн (+3,8%);

· руды цветной и серного сырья – 4,2 млн тонн (-4,1%);

· химикатов и соды – 2,3 млн тонн (-5,5%);

· кокса –1,5 млн тонн (+4,9%).

Грузооборот с начала 2019 года составил 135,8 млрд тарифных тонно-км (-1%), грузооборот с учетом пробега вагонов в порожнем состоянии –175,7 млрд тонно-км (-1,2%).

В целом на сети ОАО «Российские железные дороги», по оперативной информации, погрузка в августе 2019 года составила 109 млн тонн, что на 0,2% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Грузооборот за август снизился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 2,1% и составил 213,6 млрд тарифных тонно-км. Грузооборот с учетом пробега вагонов в порожнем состоянии за это же время сократился на 2,1% и составил 271,2 млрд тонно-км.

Погрузка за январь-август 2019 года, по оперативным данным, составила 850,5 млн тонн, что на 1,1% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Грузооборот с начала 2019 года составил 1734,1 млрд тарифных тонно-км (+0,9%), грузооборот с учетом пробега вагонов в порожнем состоянии – 2205,4 млрд тонно-км (+0,8%).

ИСТОЧНИК KP.RU