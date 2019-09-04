Работники ВИЗ-Стали предложили более 600 идей по улучшению производства

СЕГОДНЯ 10:03 2019-09-04T10:03:48+03:00

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Работники ВИЗ-Стали (входит в Группу НЛМК) в первом полугодии подали 627 идей по повышению эффективности производства Их реализация позволит сэкономить более 40 млн рублей. Инициативы сотрудников направлены на повышение качества продукции, сокращение времени на выполнение технологических и ремонтных операций, оптимизацию энергозатрат, улучшение условий труда.

Одна из самых значимых идей принадлежит мастеру цеха холодной прокатки Алексею Рожкову и главному специалисту ремонтного управления Евгению Говердовскому. Они предложили изменить конструкцию элементов шпиндельного соединения прокатного стана и тем самым увеличили износостойкость его деталей. Это помогло сэкономить 7,5 млн рублей.

Инициативы – один из инструментов Производственной системы НЛМК, которую развивают на ВИЗ-Стали с 2013 года. Работники предприятия получают вознаграждение за поданную идею, которую одобрил технический совет. Если ее внедрение приносит положительный экономический эффект, то ее автору выплачивают дополнительное вознаграждение.

В первом полугодии больше всего инициатив предложили работники ремонтного управления Павел Большеков, Алексей Вчерашний и Алексей Рожков.

Информация о ВИЗ-Стали: ВИЗ-Сталь (входит в Группу НЛМК) – ведущий мировой и крупнейший в России производитель трансформаторной стали. Мощности завода позволяют выпускать до 170 тысяч тонн трансформаторного проката в год. Свыше 85% продукции ВИЗ-Стали поставляет на экспорт. Доля ВИЗ-Стали в мировом производстве трансформаторной стали превышает 5,6%.

В своей деятельности ВИЗ-Сталь руководствуется современными стандартами социальной ответственности. Деятельность предприятия по развитию социальной сферы направлена на

создание условий для эффективной работы сотрудников, их профессионального роста, обеспечение возможностей для достойного заработка, развитие культуры производства.

ИСТОЧНИК KP.RU