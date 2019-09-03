2019-09-03T20:00:01+03:00
Общество

Тарифы на вывоз мусора в Екатеринбурге не снизятся

«Спецавтобаза» смогла оспорить постановление экономической комиссии
Алина СУРИНА
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Тарифы на вывоз мусора в Екатеринбурге не снизятсяТарифы на вывоз мусора в Екатеринбурге не снизятсяФото: Алексей БУЛАТОВ
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Тарифы на вывоз мусора в Екатеринбурге не снизятся. «Спецавтобаза» смогла оспорить постановление Региональной энергетической комиссии (РЭК) о снижении мусорных тарифов. Свердловский областной суд удовлетворил иск регионального оператора, который потребовал отменить постановление.

- Мы обращались в суд, чтобы признать недействующим Постановление 44-ПК от 21.05.2019, принятое РЭК Свердловской области в части, касающейся ЕМУП «Спецавтобаза», так как оно необоснованно снижало необходимую валовую выручку, ущемляя права предприятия на нормальное осуществление деятельности регионального оператора. Применение текущего тарифа приводит к невозможности качественно предоставлять услугу по обращению с ТКО. Суд встал на сторону регионального оператора. Решение суда не вступило в законную силу, - рассказали в пресс-службе «Спецавтобазы».

Ранее Региональная энергетическая комиссия приняла постановление по новой схеме обращения с ТКО и утвердила на это определенную стоимость. В конце мая в документ были внесены изменения. В РЭК посчитали, что клиенты платят за вывоз отходов слишком много и обязали «Спецавтобазу» снизить тарифы. Согласно этому, с 1 июня люди платили за услугу вместо 686,05- 474,37 рубля за кубометр мусора в месяц.

ИСТОЧНИК KP.RU

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