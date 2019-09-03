СЕГОДНЯ 17:36 2019-09-03T17:58:22+03:00

В списке есть метро, храм и зоопарк

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К своему юбилею Екатеринбург изменится до неузнаваемости. Рассказываем, какие подарки получит город к 300-летию. В списке есть долгожданная вторая ветка метро. Ожидается, что она будет стоить 73,750 миллиарда рублей. Храм святой Екатерины построят за 3,5 миллиарда рублей. Напомним, место для него будут выбирать 12-13 октября. Строительство первой очереди нового зоопарка обойдется в 16 миллионов.

- Провести в 2019 - 2023 годах мероприятия, посвященные 300-летию основания города Екатеринбурга. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на вице-губернатора Свердловской области Сергея Бидонько, - распорядился глава свердловской области Евгений Куйвашев.

В перечень различных проектов, строек и событий вошло более 150 пунктов. Согласно документу, их общая стоимость - 247,9 миллиардов рублей. План был опубликован 3 сентября на портале правовой информации региона.

В него также включили строительство ЕКАДа, центра «Эрмитаж-Урал», волейбольной академии, центра хореографии. В городе благоустроят ЦПКиО, Шарташского лесопарка, Литературного квартала, сквер у Оперного театра и набережную Исети.

ИСТОЧНИК KP.RU