Мэрия Екатеринбурга определилась с датой голосования по месту строительства храма Святой Екатерины

СЕГОДНЯ 11:49 2019-09-03T11:49:10+03:00

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Сейчас проходит заседание рабочей группы по вопросу выбора площадки на строительство храма Святой Екатерины. Ранее в шорт-лист претенденток входили три участка: пустырь на пересечении улиц Белинского и Фурманова, территория Приборостроительного завода и место, на котором располагалась телебашня.

Однако общим голосованием было принято исключить площадку телебашни из списков. Решение было почти единогласным: 17 человек проголосовало «за», 1 – «против», еще 9 воздержались. Теперь вместо этого участка выдвинули акваторию пруда за Макаровским мостом.

- Голосование назначено на 12-13 октября. До 24 сентября на заседании депутаты Гордумы должны утвердить список площадок, а дальше – определиться с правилами голосования, - передает корреспондент «Комсомолки» с места событий.

Напомним, что изначально храм Святой Екатерины собирались построить в сквере у Драмтеатра, недалеко от Октябрьской площади. Однако это не понравилось горожанам – и они выступили с недельными протестами.

ИСТОЧНИК KP.RU