2019-09-02T15:28:35+03:00
Экономика

Перевозки пассажиров на СвЖД за восемь месяцев выросли на 1,3 %

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Перевозки пассажиров на СвЖД за восемь месяцев выросли на 1,3%Перевозки пассажиров на СвЖД за восемь месяцев выросли на 1,3%Фото: Алексей БУЛАТОВ
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По оперативным данным, за январь - август 2019 года с вокзалов и станций Свердловской железной дороги отправлено 21 млн пассажиров, что на 1,3 % больше, чем за аналогичный период 2018 года. Из них в пригородном сообщении отправлено 15,4 млн пассажиров (+1,1 %), в дальнем следовании - 5,6 млн (+1,9 %). Пассажирооборот на СвЖД с начала 2019 года уменьшился на 1,2 % к уровню прошлого года и составил 6,5 млрд пасс-км.

В августе 2019 года с вокзалов и станций СвЖД отправлено 3,1 млн пассажиров, что на 1,7 % меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Из них в пригородном сообщении отправлено 2,3 млн пассажиров (-2,9 %), в дальнем следовании - 0,8 млн (+1,7 %). Пассажирооборот в августе 2019 года составил 1,1 млрд пасс-км, что на 0,6 % больше августа 2018 года.

В целом на инфраструктуре ОАО «РЖД», по оперативным данным, за январь - август 2019 года перевезено 791,6 млн пассажиров, что на 5,1% больше, чем в январе - августе 2018 года. Из них в дальнем следовании отправлено 80,5 млн пассажиров (+5,6%), в пригородном сообщении - 711,1 млн (+5,1 %). Пассажирооборот на сети ОАО «РЖД» с начала 2019 года вырос на 3,5 % к уровню прошлого года и составил 92,6 млрд пасс-км.

В августе 2019 года на инфраструктуре ОАО «РЖД» перевезено почти 108,3 млн пассажиров, что на 9,1 % больше, чем за аналогичный период прошлого года. Из них в пригородном сообщении отправлено около 94,3 млн пассажиров (+9,9 %), в дальнем следовании - почти 14 млн (+4,3 %). Пассажирооборот в августе 2019 года составил 17,3 млрд пасс-км, что на 3,2 % больше, чем за аналогичный период 2018 года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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