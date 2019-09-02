Уральский парк Лениных и Сталиных откроют к концу сентября
Его начали реставрировать еще в июле
Фото: пресс-служба администрации Нижнего Тагила
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Чуть меньше месяца осталось до открытия сквера скульптур советского периода. Об этом рассказали в пресс-службе администрации Нижнего Тагила. Вице-мэр Валерий Суворов провел выездное рабочее собрание, чтобы утвердить сроки.
- Демонтаж старого забора уже произведен. Сегодня смотрели, по каким линиям провести новое ограждение, чтобы этот сквер и другая территория вокруг музея ИЗО смотрелись единым ансамблем, - объяснил вице-мэр.
Отмечается, что до конца сентября объект должен быть сдан. Напомним, что о реставрации парка начали задумываться еще в июле этого года.
ИСТОЧНИК KP.RU