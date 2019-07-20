2019-07-20T12:31:50+03:00
Общество

В Нижнем Тагиле построят парк советских скульптур с бюстами Ленина и Сталина

Пока элементы будущей экспозиции находятся на реставрации
Маргарита МАХОНИНА
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Фото: администрация Нижнего ТагилаФото: администрация Нижнего Тагила
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В Нижнем Тагиле появится парк скульптур советского периода. В пресс-службе администрации города рассказали, что для оформления выставки будут использовать чугунные мусорные урны и осветительные столбы того времени.

В парке установят советские урны Фото: администрация Нижнего Тагила

В парке установят советские урны Фото: администрация Нижнего Тагила

– На площади разместят восемь советских скульптур. Центральное место займут статуи учительницы и ученика. Также в парке установят фигуру горняка, пионера и пионерки, бюсты Сталина и Ленина. У последнего будет еще и скульптура – в раннем возрасте, – сообщили в мэрии. – Выставка появится на территории Нижнетагильского музея изобразительных искусств и станет одной из точек притяжения исторической городской зоны – арт-квартала.

Скульптур Ленина будут две - в детстве и бюст во взрослом возрасте Фото: администрация Нижнего Тагила

Скульптур Ленина будут две - в детстве и бюст во взрослом возрасте Фото: администрация Нижнего Тагила

Пока все объекты экспозиции находятся на реставрации. По словам замглавы города Валерия Сурова, их собирали не только в Нижнем Тагиле, но и по всей области. Парк войдет в историко-туристический кластер «Старый город».

ИСТОЧНИК KP.RU

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