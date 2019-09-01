Екатеринбург вошел в рейтинг самых чистых городов России

СЕГОДНЯ 08:30 2019-09-01T08:31:11+03:00

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Екатеринбург вошел в топ-10 рейтинга самых чистых городов Российской Федерации. Список составили на основании соцопроса россиян - организаторы с портала недвижимости Domofond опросили 90 000 человек.

- Уральская столица расположилась на девятом месте, - рассказывают в Администрации Екатеринбурга. - Мы опередили Пермь, Челябинск и другие города УрФО.

Первые три места в рейтинге заняли Москва, Краснодар и Казань.

К слову, сами жители Екатеринбурга тоже заботятся о родном городе - совсем недавно они массово выходили на чистку городского пруда.

ИСТОЧНИК KP.RU