Екатеринбург вошел в рейтинг самых чистых городов России
Топ-10 возглавили Москва, Краснодар и Казань
Жители Екатеринбурга заботятся о чистоте любимого городаФото: Алексей БУЛАТОВ
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Екатеринбург вошел в топ-10 рейтинга самых чистых городов Российской Федерации. Список составили на основании соцопроса россиян - организаторы с портала недвижимости Domofond опросили 90 000 человек.
- Уральская столица расположилась на девятом месте, - рассказывают в Администрации Екатеринбурга. - Мы опередили Пермь, Челябинск и другие города УрФО.
Первые три места в рейтинге заняли Москва, Краснодар и Казань.
К слову, сами жители Екатеринбурга тоже заботятся о родном городе - совсем недавно они массово выходили на чистку городского пруда.
ИСТОЧНИК KP.RU