2019-08-08T15:28:26+03:00
Общество

Екатеринбуржцев ждут на чистку исетской набережной

Уборка пройдет завтра
Алина СУРИНА
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Жителей Екатеринбурга приглашают очистить набережную ИсетиЖителей Екатеринбурга приглашают очистить набережную ИсетиФото: Алексей БУЛАТОВ
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Неравнодушных горожан к экологической ситуации приглашают на уборку территории вдоль Исети. Мероприятие пройдет с 9:40 часов 9 августа по адресу: набережная рабочей молодежи, 50. Благотворительную акцию накануне Дня города проводит «Опора России» при поддержке администрации города.

Комиссия по клининговой деятельности и обращению с отходами производства и потребления Свердловской области организует выход сотрудников клининговых компаний на очистку прибрежной территории от улицы Крылова до улицы Челюскинцев.

- Планируется, что до 100 специалистов проведут на территории сбор мусора и валежника. Сотрудников легко будет узнать по специальной одежде, оснащению бензопилами и другим инвентарём, - сообщают в пресс-службе администрации города.

Акция проходит в рамках постоянно действующей кампании «Екатеринбург – чистый город».

ИСТОЧНИК KP.RU

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