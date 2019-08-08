Екатеринбуржцев ждут на чистку исетской набережной

СЕГОДНЯ 15:21 2019-08-08T15:28:26+03:00

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Неравнодушных горожан к экологической ситуации приглашают на уборку территории вдоль Исети. Мероприятие пройдет с 9:40 часов 9 августа по адресу: набережная рабочей молодежи, 50. Благотворительную акцию накануне Дня города проводит «Опора России» при поддержке администрации города.

Комиссия по клининговой деятельности и обращению с отходами производства и потребления Свердловской области организует выход сотрудников клининговых компаний на очистку прибрежной территории от улицы Крылова до улицы Челюскинцев.

- Планируется, что до 100 специалистов проведут на территории сбор мусора и валежника. Сотрудников легко будет узнать по специальной одежде, оснащению бензопилами и другим инвентарём, - сообщают в пресс-службе администрации города.

Акция проходит в рамках постоянно действующей кампании «Екатеринбург – чистый город».

ИСТОЧНИК KP.RU