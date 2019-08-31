2019-08-31T16:49:08+03:00
Общество

«Вопросы все урегулированы»: вице-премьер Татьяна Голикова об увольнении хирургов в Нижнем Тагиле

Она прокомментировала ситуацию с медицинскими кадрами на Урале во время визита в Челябинскую область
Данил СВЕЧКОВ
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Татьяна Голикова отметила, что по ее информации все вопросы в Нижнем Тагиле по ситуации с увольнением хирургов разрешены.Татьяна Голикова отметила, что по ее информации все вопросы в Нижнем Тагиле по ситуации с увольнением хирургов разрешены.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Самую громкую тему прошедшей недели, массовое увольнение хирургов из больницы Нижнего Тагила, прокомментировала вице-премьер РФ Татьяна Голикова. Она высказалась во время визита в Челябинскую область.

- Насколько я знаю, вопросы все урегулированы, - передает ТАСС слова Голиковой. - Федеральное министерство здравоохранения направляло проверку. По той информации, которая у меня есть, вопросы там разрешены.

Всего шесть хирургов ЦГБ №1 Нижнего Тагила на прошлой неделе написали заявления об увольнении. Причиной стали низкие зарплаты и очень большая нагрузка.

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В середине августа сразу шесть хирургов Городской больницы №1 в Нижнем Тагиле написали заявление на увольнение. Эта новость как гром прогремела на всю страну. Оказалось, что в начале месяца так поступили три врача из Демидовской городской больницы. (Подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU

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