Все врачи в больнице Нижнего Тагила восстановлены в должности

В середине августа сразу шесть хирургов Городской больницы №1 в Нижнем Тагиле написали заявление на увольнение. Эта новость как гром прогремела на всю страну. Оказалось, что в начале месяца так поступили три врача из Демидовской городской больницы.

Сразу после этого к решению вопроса подключился губернатор Свердловской области евгений Куйвашев, который вызвал из отпуска регионального министра здравоохранения. В четверг, 29 августа, министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова заявила, что все шесть хирургов Городской больницы №1 Нижнего Тагила восстановлены в своих должностях и продолжат работу.

- Все эти хирурги восстановились, они никуда не уйдут, они согласились дальше работать, - заявила министр.

Пять специалистов останутся трудиться в хирургическом отделении. Шестой, который сейчас находится в отпуске, на время перейдет работать в кабинет УЗИ.

- Это молодой специалист. У него синдром выгорания, он устал и понять его можно, у него вторая специализация УЗИ, поэтому пока он будет работать по второму профилю. Речи об увольнении не идет, - рассказал «Комсомолке» глава Профсоюза при министерстве здравоохранения Свердловской области Сергей Угринов.

Один из врачей также подтвердил, что он и его коллеги продолжат работу в больнице.

Хирурги вернулись к работеФото: Алексей БУЛАТОВ

- Нам заверили, что вопросы, приведшие к этой ситуации, будут решаться. Работать мы продолжим, - заявил врач.

НЕРВЫ НА ПРЕДЕЛЕ

Сейчас ситуация в больницах уральского города абсолютно рабочая – всем пациентам в обычном режиме оказывается медицинская помощь. Врачи, написав, заявления об увольнении, сами не ожидали, что эта ситуация прогремит на всю страну.

- Я встречалась со средним медицинским персоналом, со старшими медсестрами. Медицинская помощь оказывается в полном объеме. От пациентов никаких жалоб. Вопросы и проблемы будут решаться, ведь сейчас в Нижнем Тагиле работают сразу две комиссии - регионального Минздрава и федерального Минздрава, - рассказывает сопредседатель регионального штаба Общероссийского народного фронта Ирина Левина. – Врачи крайне огорчены резонансом, который вызвала эта ситуация. Потому что она совершенно не требовала таких чрезвычайных мер.

Министр Цветков лично поговорил с участниками конфликта. Фото: пресс-секретарь регионального Минздрава

По словам Ирины Левиной, у врачей из-за сложностей в работе просто не выдержали нервы. В этой ситуации нужно, прежде всего, обратить внимание на взаимоотношения внутри коллектива.

ТРИ ГЛАВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ

Главные проблемы Горбольницы №1 и Демидовской городской больницы называют не только чиновники, но и сами врачи. По их словам, низкий заработок, отсутствие коммуникации с руководством медицинских учреждений и переработки – именно из-за этого опытные специалисты бегут из больниц.

Врач-хирург Сергей Павлов много лет работает в Демидовской горбольнице – легендарном медицинском учреждении Нижнего Тагила. Продолжать работу в нынешних условиях он не намерен.

Да и не только он – с начала года из больницы уволились семь специалистов. Ни с кем из них перед подачей заявления не поговорил главный врач Сергей Овсянников, ни спросил о причине увольнения.

- Он легко раскидывается кадрами, связи с коллективом у него нет. Если его оставят, то в октябре еще пять врачей уволятся – три хирурга и два анестезиолога, но ему дела нет, - рассказывает Сергей Павлов. – Почему я и мои коллеги не намерены работать с нынешним руководством учреждения? Три причины: нет перспективного плана развития больницы. Такое ощущение, что руководству все равно. Финансовый вопрос: за четыре года стимулирующие выплаты снизились до 1 тысячи рублей. И отношение к кадрам.

По словам хирурга, чтобы получать по 50-60 тысяч, нужно перерабатывать в 2-3 раза. Обычная ставка хирурга – 22-24 тысячи. На эти деньги семью прокормить практически невозможно.

- Нужно исходить из оклада. Зачем брать в расчет сумму в 50 тысяч? Нас что теперь, жить и умереть на работе? - возмущается Сергей Павлов.

Хирургический корпус больницы. Фото: Gogle Maps

Его поддерживает глава Профсоюза при региональном Минздраве.

- Действительно, эти проблемы в Демидовской больнице есть. Врачи не хотят отвечать за ошибки, которые могут произойти при переработке. А здесь ошибки обходятся дорого. Больницу проверяла прокуратура, выдавала предписания. На их устранение дается полгода, но не каждый врач станет ждать столько времени. Ему сегодня семью кормить нужно. Поэтому проблему с кадрами решать нужно срочно, - говорит Сергей Угринов.

НА КОНТРОЛЕ

В четверг министр здравоохранения Свердловской области провел совещание с подчиненными, где подробно разбиралась ситуация в Нижнем Тагиле и меры, которые позволят исключить подобные ситуации в других населенных пунктах региона.

Чиновники уверяют, что держат ситуацию на контроле и в течение месяца намерены ее разрешить. По словам источника «Комсомолки», одной из мер может стать пересмотр всей сетки оплаты труда медработников в сторону увеличения зарплаты.

- Эту меру взял на карандаш министр Андрей Цветков, но пока на первом месте – решение всех вопросов в Нижнем Тагиле. Здесь больше всего проблем – в Демидовской больнице. По ней – много жалоб на протяжении последних двух лет и от пациентов, и от сотрудников, - рассказывает источник «Комсомолки».

Министр намерен поднять вопрос о пересмотре оплаты труда медикамФото: Алексей БУЛАТОВ

Сейчас главные врачи обеих больниц отстранены от работы на время проверки, после чего руководство области сделает организационные выводы.