2019-08-30T18:51:10+03:00
Общество

Средняя зарплата врачей Свердловской области- 74 тысячи рублей

Зарплату медиков подсчитал Свердловскстат
Алина СУРИНА
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Средняя зарплата врачей Свердловской области - 74 тысячи рублейСредняя зарплата врачей Свердловской области - 74 тысячи рублейФото: Алексей БУЛАТОВ
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Средняя зарплата врачей и медицинских работников в Свердловской области - 74 461 рубль. Зарплату медиков подсчитал Свердловскстат. Эти данные опубликовали по итогам первого полугодия 2019 года.

- Исследовались доходы сотрудников (с высшим образованием) государственных и муниципальных медучреждений. При этом самая высокая по Свердловской области зарплата у врачей в Екатеринбурге - чуть более 78 тысяч рублей, выше доходы у тех, кто работает в учреждениях федеральной формы собственности - они зарабатывают в среднем 82 823 рубля в месяц.

В Нижнем Тагиле, где из-за плохих условий труда из больницы хотели уволиться все хирурги, зарплата составляет в среднем 74 628 рублей.

Младший медперсонал зарабатывает меньше всего - 35 906 рублей в среднем по области и 37 529 рублей в Екатеринбурге. Средний медперсонал по области получает 37 756 рублей в месяц, в Екатеринбурге - 43 661 рубль.

ИСТОЧНИК KP.RU

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